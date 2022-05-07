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В Бердянске похитили волонтера и руководителя станции "скорой помощи". ФОТО

Во временно захваченном войсками России Бердянске похищен волонтер "скорой помощи" Алексей Поддубный, а неделю назад исчезла руководитель станции "скорой помощи" Ольга Саввон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Бердянского городского совета.

"В Бердянске похищен волонтер Алексей Поддубный. Он работал на скорой помощи волонтером. Также до сих пор нет никакой информации о месте нахождения руководителя Бердянской станции скорой помощи Ольги Саввон. Она исчезла около недели назад", - говорится в сообщении.

В Бердянске похитили волонтера и руководителя станции скорой помощи 01

В Бердянске похитили волонтера и руководителя станции скорой помощи 02

Информация по этому факту передана в Запорожскую областную военную администрацию.

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Бердянск (444) похищение (1688) волонтеры (2640)


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07.05.2022 23:17 Ответить
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07.05.2022 23:07 Ответить
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