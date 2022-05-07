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У Бердянську викрали волонтера і керівницю станції швидкої допомоги. ФОТО

У тимчасово захопленому військами Росії Бердянську викрадено волонтера "швидкої допомоги" Олексія Піддубного, а тиждень тому зникла керівниця станції "швидкої допомоги" Ольга Саввон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба Бердянської міської ради.

"У Бердянську викрадено волонтера Олексія Піддубного. Він працював на швидкій допомозі волонтером. Також досі немає жодної інформації про місце перебування керівника Бердянської станції швидкої допомоги Ольги Саввон. Вона зникла близько тижня тому", - йдеться у повідомленні.

У Бердянську викрали волонтера і керівницю станції швидкої допомоги 01

У Бердянську викрали волонтера і керівницю станції швидкої допомоги 02

Інформацію щодо цього факту передано до Запорізької обласної військової адміністрації.

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Бердянськ (471) викрадення (822) волонтери (1340)


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Сукі. Цікаво як вони збираються жити далі?
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07.05.2022 21:49 Відповісти
Подивились фейсбук
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07.05.2022 21:53 Відповісти
Їх здали місцеві колоборанти які в медиціні
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07.05.2022 23:17 Відповісти
Боже, бережи і допоможи
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07.05.2022 23:07 Відповісти
А Ольга відмовилась надавати швидкі для пораниних орков
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07.05.2022 23:24 Відповісти
 
 