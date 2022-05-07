У Бердянську викрали волонтера і керівницю станції швидкої допомоги. ФОТО
У тимчасово захопленому військами Росії Бердянську викрадено волонтера "швидкої допомоги" Олексія Піддубного, а тиждень тому зникла керівниця станції "швидкої допомоги" Ольга Саввон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба Бердянської міської ради.
"У Бердянську викрадено волонтера Олексія Піддубного. Він працював на швидкій допомозі волонтером. Також досі немає жодної інформації про місце перебування керівника Бердянської станції швидкої допомоги Ольги Саввон. Вона зникла близько тижня тому", - йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо цього факту передано до Запорізької обласної військової адміністрації.
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Генадий Горелик
показати весь коментар07.05.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ksenia VB
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Джон Вокер #508640
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Чайка Київ
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