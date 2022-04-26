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Російські окупанти захопили дві лікарні у Бердянську, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ у Бердянську захопили два медичних заклади.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади.
Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
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#щоденне
61-й день війни, 25 квітня. Ситуація все більше напружується. Вночі і зранку росіяни завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі центральної та західної України. Мета очевидна - перервати залізничні шляхи постачання ЗСУ на Півдні та Сході України.
За останню добу з'явилась інформація, що російські війська нарощують сили, готовлячись наступати на Криворізькому напрямку, та під Запорожжям. Про останнє повідомляє представник ОВА Іван Ареф'єв, стверджуючи, що «окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка». Саме Запоріжжя готується до оборони. Сьогодні ж Генштаб відмітив, що загарбники спробували «розвинути наступ в напрямку Запоріжжя», проте успіху не мали.
Оперативне командування «Південь» повідомило, що ЗСУ «забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною». За день до того воно ж відзвітувало, що «нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області».
На інших ділянках фронту тривають запеклі бойові дії.
Сектор Ізюм - Барвінкове - тривають бої навколо Суліговки, яка наразі перебуває під контролем ворога, та далі на південь в напрямку села Курулька (це село мого діда і бабусі - Urs ) . Також росіяни просувались на захід від Ізюму, в напрямку сіл Заводи - Андріївка. Наразі попри чималі задіяні сили та ресурси, в тому числі ракетні та артилерійські війська, просування ворога повільне.
Слов'янськ - зав'язнувши на півночі від міста, росіяни продовжують наполегливі спроби проломити нашу оборону на сході. Наразі бої тривають біля села Коровій Яр (21,5 км на північ від Святогірська), а також біля Зарічного, та в напрямку Лиману, Ямполя та Яцьківки. Найбільш ключовий пункт тут - Лиман, захоплення якого забезпечить ворогу пряму дорогу на Слов'янськ зі сходу. В цілому - становище серйозне.
Луганська область - вчора російські війська захопили смт Новотошківське в Попаснянському районі, на південь від Лисичанська. В районі Сєверодонецька минулої доби 30-тя окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії РФ зазнала чималих втрат. Сьогодні бої йшли в районі Рубіжного, яке ЗСУ все ще утримують та в Попасній, з обох боків чималі втрати.
Донецька область - ворог продовжує артилерійські обстріли та лобові штурми української оборони на лінії Донецьк - Горлівка. Під Донецьком тяжке поранення отримав в.о. командира корпусу «НМ ДНР» Едуард Пелішенко із позивним «Крим». Просування ворога не відмічене. Також йшли бої на підступах до важливого вузла Велика Новосілка. Наразі позиції ЗСУ тут непохитні.
Маріуполь - «Азовсталь» під бомбами та обстрілами. Вчора територію комплексу бомбардували 12 стратегічних бомбардувальників Ту-22. По периметру української оборони - перестрілки.
В Тирасполі, «столиці» окупованого РФ Придністров'я, сьогодні пролунали вибухи біля будівлі тамтешнього МДБ. Можливо, це є часткою російської провокації, спрямованої втягнути «збройні сили ПМР» у війни з Україною та розпочати наступ на Одесу з Придністров'я. В будь-якому випадку, попри всю привабливість такого задуму для росіян, на мою думку він малореалістичний. «Армія ПМР» небоєздатна, а російські сили в цьому регіоні недостатні (2 МСБ) та ізольовані від постачання з Росії. Тому сподіватися, що ці «війська» будуть діяти ефективно, і плюс до того ж без підтримки авіації та артилерії, не приходиться.
Цікаво, що декі оглядачі в РФ заявляють, що в Молдові наразі триває «операція НАТО» по захопленню території «ПМР» і вимагають від Путіна «рішучих дій». Тільки не зрозуміло яких.
В Раду пришел прямо с фронта, где воевал с 2014-го, а теперь снова в строю.
Вот это депутат.