Російські окупанти захопили дві лікарні у Бердянську, - ОВА

Війська РФ у Бердянську захопили два медичних заклади.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади.

Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

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