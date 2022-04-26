Окупанти обстріляли Гуляйполе, поранено три особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області, внаслідок чого поранення отримали три цивільні особи.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 26 квітня, російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю.
Внаслідок збройної атаки пошкоджені будинки мирних жителів, троє людей поранені.
За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни"", - йдеться в повідомленні.
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Paul Foxen
показати весь коментар26.04.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 0
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