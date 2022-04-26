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У Запорізькій області сили ППО збили російську ракету

ракета,вирва,воронка

Війська РФ далі обстрілюють Запорізьку область. Чергову ракету окупантів знищили захисники України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Запорізької ОДА у фейсбуці.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.

"Ще один "прильот" за сьогодні!

Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка.

Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – сказано в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3223) ракети (4031) Запорізька область (3648)


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- сракета это всегда приятно.
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26.04.2022 17:31 Відповісти
 
 