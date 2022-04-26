У Запорізькій області сили ППО збили російську ракету
Війська РФ далі обстрілюють Запорізьку область. Чергову ракету окупантів знищили захисники України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Запорізької ОДА у фейсбуці.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.
"Ще один "прильот" за сьогодні!
Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка.
Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – сказано в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rian T UA
показати весь коментар26.04.2022 17:31 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль