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В Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету

ракета,вирва,воронка

Войска РФ продолжают обстреливать Запорожскую область. Очередную ракету оккупантов уничтожили защитники Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Запорожской ОГА в фейсбуке.

Представитель Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев заявил об очередном обстреле 26 апреля. Вражеская ракета была уничтожена под Запорожьем.

"Еще один "прилет" за сегодня!

На этот раз возле областного центра, в районе села Спасовка.

Ракета уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения ПВО огнем встречают вражеские дроны в Одесской области, - Братчук

ПВО (2783) ракеты (3576) Запорожская область (3125)


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- сракета это всегда приятно.
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26.04.2022 17:31 Ответить
 
 