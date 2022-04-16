РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 716 8

Подразделения ПВО огнем встречают вражеские дроны в Одесской области, - Братчук

бпла,орлан

В ночь на субботу враг пытался вести разведку в районе Одессы, но при подлете дронов в город - их встречали огнем силы украинских ПВО. Угроза ракетных ударов по городам и селам юга Украины сохраняется.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги – враг пытается активизировать воздушную разведку – и днем, и ночью… Однако силы обороны надежно защищают нашу безопасность, подразделения ПВО встречают огнем вражеские дроны и часть из них уничтожают", - отметил Братчук.

Спикер ОВА также напомнил, что идет контрдиверсионная работа и призвал жителей сообщать о подозрительных людях и не подбирать подозрительные предметы, которые могут быть взрывоопасны.

Читайте: Российские оккупанты на Южном направлении потеряли 76 солдат, 2 танка, 2 САУ, 3 ГРАДа и беспилотник, - ОК "Південь"

обстрел (27114) Одесская область (3565) ПВО (2744) дроны (3909)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Телеканал "Прямий"


@prm_ua

·
https://twitter.com/prm_ua/status/1515041298536976385 11h



Замість домашнього арешту Медведчуку можуть призначити утримання під вартою, - генпрокурорка Венедіктова.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:41 Ответить
Пусть десантные корабли с ваньками подплывают к берегу. Новые подводные места для дайвинга сами себя не сделают. 😏
показать весь комментарий
16.04.2022 09:47 Ответить
можуть а може й ні
показать весь комментарий
16.04.2022 09:49 Ответить
Вроде это фото подбитой парашной лохани Мааац-Ква. Наслаждайтесь:
показать весь комментарий
16.04.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 09:56 Ответить
Должен ещё один быть с ящиком водки
показать весь комментарий
16.04.2022 10:41 Ответить
 
 