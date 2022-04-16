Подразделения ПВО огнем встречают вражеские дроны в Одесской области, - Братчук
В ночь на субботу враг пытался вести разведку в районе Одессы, но при подлете дронов в город - их встречали огнем силы украинских ПВО. Угроза ракетных ударов по городам и селам юга Украины сохраняется.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги – враг пытается активизировать воздушную разведку – и днем, и ночью… Однако силы обороны надежно защищают нашу безопасность, подразделения ПВО встречают огнем вражеские дроны и часть из них уничтожают", - отметил Братчук.
Спикер ОВА также напомнил, что идет контрдиверсионная работа и призвал жителей сообщать о подозрительных людях и не подбирать подозрительные предметы, которые могут быть взрывоопасны.
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