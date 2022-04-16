Підрозділи ППО вогнем зустрічають ворожі дрони на Одещині, - Братчук

У ніч на суботу ворог намагався вести розвідку в районі Одеси, але при підльоті дронів до міста їх зустрічали вогнем сили українських ППО. Загроза ракетних ударів по містах та селах півдня України зберігається.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги - ворог намагається активізувати повітряну розвідку – і вдень, і вночі… Проте сили оборони надійно захищають нашу безпеку, підрозділи ППО зустрічають вогнем ворожі дрони і частину з них знищують", - зазначив Братчук.

Речник ОВА також нагадав, що триває контрдиверсійна робота і закликав жителів повідомляти про підозрілих людей і не підбирати підозрілі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними.

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