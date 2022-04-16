УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 716 8

Підрозділи ППО вогнем зустрічають ворожі дрони на Одещині, - Братчук

бпла,орлан

У ніч на суботу ворог намагався вести розвідку в районі Одеси, але при підльоті дронів до міста їх зустрічали вогнем сили українських ППО. Загроза ракетних ударів по містах та селах півдня України зберігається.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги - ворог намагається активізувати повітряну розвідку – і вдень, і вночі… Проте сили оборони надійно захищають нашу безпеку, підрозділи ППО зустрічають вогнем ворожі дрони і частину з них знищують", - зазначив Братчук.

Речник ОВА також нагадав, що триває контрдиверсійна робота і закликав жителів повідомляти про підозрілих людей і не підбирати підозрілі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними.

Також читайте: Черговий ворожий безпілотник знищено на Одещині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28435) Одеська область (3208) ППО (3184) дрони (4690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Телеканал "Прямий"


@prm_ua

·
https://twitter.com/prm_ua/status/1515041298536976385 11h



Замість домашнього арешту Медведчуку можуть призначити утримання під вартою, - генпрокурорка Венедіктова.
показати весь коментар
16.04.2022 09:41 Відповісти
Пусть десантные корабли с ваньками подплывают к берегу. Новые подводные места для дайвинга сами себя не сделают. 😏
показати весь коментар
16.04.2022 09:47 Відповісти
можуть а може й ні
показати весь коментар
16.04.2022 09:49 Відповісти
Вроде это фото подбитой парашной лохани Мааац-Ква. Наслаждайтесь:
показати весь коментар
16.04.2022 09:49 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 09:56 Відповісти
Должен ещё один быть с ящиком водки
показати весь коментар
16.04.2022 10:41 Відповісти
 
 