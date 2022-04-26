Оккупанты обстреляли Гуляйполе, ранены три человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего ранения получили трое гражданских лиц.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 26 апреля, российские войска нанесли очередной удар по Гуляйполю.
В результате вооруженной атаки повреждены дома мирных жителей, три человека ранены.
По факту обстрелов следователями по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
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Paul Foxen
показать весь комментарий26.04.2022 17:27 Ответить Мне нравится 0
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