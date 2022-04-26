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Оккупанты обстреляли Гуляйполе, ранены три человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего ранения получили трое гражданских лиц.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 26 апреля, российские войска нанесли очередной удар по Гуляйполю.

В результате вооруженной атаки повреждены дома мирных жителей, три человека ранены.

По факту обстрелов следователями по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли Гуляйполе, ранены три человека, повреждены дома, - ОВА 01

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Гуляйполе (87) обстрел (27379) Запорожская область (3125)


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26.04.2022 17:27 Ответить
 
 