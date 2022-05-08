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Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов. ФОТО

21 оккупант сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений", - написал он.

Бутусов отметил, что Циркуны были под оккупацией россиян с 24 февраля.

"Все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС РФ, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", - добавил он.

Читайте: Враг готовится к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Из РФ передислоцированы две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ

Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов 01
Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов 02

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+63
Мы видим битву за Донбасс
в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу

В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю

А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.

Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть

Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил

Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил

Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род

Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
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08.05.2022 13:13 Ответить
+56
как то утомил Юра своих интервьюеров лежат себе
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08.05.2022 13:14 Ответить
+45
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мы видим битву за Донбасс
в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу

В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю

А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.

Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть

Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил

Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил

Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род

Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
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08.05.2022 13:13 Ответить
А хто таке сказав? Руїни оберігати і в руїнах воювати це не стратегія
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08.05.2022 13:29 Ответить
не в якутской, в буууряяткой торчить буряк
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08.05.2022 14:31 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:14 Ответить
как то утомил Юра своих интервьюеров лежат себе
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08.05.2022 13:14 Ответить
зачотне селфі!
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08.05.2022 14:08 Ответить
Шуфрича еще бы к тем "уставшим".
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08.05.2022 14:36 Ответить
і медведчюка
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08.05.2022 14:47 Ответить
Один по ходу негр-наемник 👥 🤣
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09.05.2022 06:01 Ответить
Полежал под солнцем, загорел... хотя, скорее долго пролежал и згорел.
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09.05.2022 08:45 Ответить
И даже не поймёшь, то ли в жопу пьяный лежит, то ли жмур.

Whether I'm drunk or dead I really ain't too sure... Deep Purple "When a blind man cries". Jan Gillan
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09.05.2022 08:56 Ответить
Хоча б Харківщину мою відстоїмо, якщо не дирляндію... Дякую Юрій за фотки
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08.05.2022 13:15 Ответить
Харківщина і Херсонщина важлива але наважливіше це звільнити Донецьку Луганську щоб і згадки не було про міфічний народ данбасса про паспорти днр про народ донбасса який ***** він окремо сьогодні поздоровив з 9 травня -це все Україна інакше з днр буде постійна загроза нам у майбутньому щоб ***** повісится коли звільнемо Донецьк Луганск разом з Пушилінимі і іншими орками бо днр для його теж саме що і Крим
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08.05.2022 13:21 Ответить
Крим теж, бо Крим то воєнна база кацапів на нашій землі, най в свою валять, у них там землі багато, можуть і народ бамбаса забирати, звідки вони з поволжья? от най туди і повертаються.
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08.05.2022 13:49 Ответить
наконєц услишалі народ бамбаса и решилі прєкратіть его страданія.
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08.05.2022 18:40 Ответить
ТО ли бимбасят дамбас, то ли донбасят бамбас
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09.05.2022 06:03 Ответить
Херсон и Мариуполь это южные ворота в Украину и выход к морю а значит международной морской торговле и поставок. Не зря рашисты выбрали именно эти приоритеты для уничтожения Украины
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08.05.2022 13:27 Ответить
Угу... И сами разминировали. И мосты сами себе в целости и сохранности передали.
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08.05.2022 13:46 Ответить
на острове Змеиный наши ежедневно мочат кацапов по той же причине
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08.05.2022 13:48 Ответить
Азовське море ще те болото. А якщо в керченську протоку ще й міст утопити, так то взагалі швах повний. Там щось інше треба вигадати.
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08.05.2022 15:01 Ответить
Вот это селфи. Всем селфи - селфи.
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08.05.2022 13:15 Ответить
Классный бэкграунд для селфи, надо запостит **********.
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08.05.2022 13:16 Ответить
Впевнений у тому, що скоро наші поставлять нові рекорди в ефективності застосування отриманих від Заходу озброєнь.
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08.05.2022 13:16 Ответить
Кацапы какието не свежие, позеленевшие
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08.05.2022 13:17 Ответить
теж звернув на це увагу
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08.05.2022 14:10 Ответить
Так Zомбі ж....Вони усі такі.
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08.05.2022 14:24 Ответить
УРА!!! В мене всі родичи дружини в Циркунах живуть! З 24 лютого у погребах ховались. Нарешті Циркуни вільні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2022 13:18 Ответить
👍
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09.05.2022 00:30 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2022 13:21 Ответить
и какой заняли тебе об .то поведал подоляка гавно или гоблин пучкоф жена дементия ?
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08.05.2022 13:26 Ответить
Кірєєв , йдеш в напрямку кацапського корабля
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08.05.2022 13:39 Ответить
Юрий, объясните этим асвабадителям, что излишний загар вреден для здоровья:
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08.05.2022 13:24 Ответить
Але як же личить до селфі Бутусова ці "тушкі"! Це знову ж таки лишній раз нагадує кацапсінам, який їх чекає кінець!
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08.05.2022 14:06 Ответить
А взагалі - красівоЄ! Побільше б таких селфі! Але ті тушкі якісь бомжеподібні, немов ніразу з 24 лютого не милися
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08.05.2022 14:15 Ответить
Якість їхнього однострою та штатного взуття настільки пагана, що кожна кацапсина, коли потрапляє до міць, де можна мародьорити - одразу підшукує собі щось тепленьке піддіти під фуфайку та перевзувається навіть в цивільне.
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08.05.2022 15:09 Ответить
Вот, вот, особенно майский загар, такой коварньій
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08.05.2022 15:47 Ответить
Красиво дают Леда интервью
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08.05.2022 13:25 Ответить
Как же они с Циркунов кошмарили Харьков. Слава Богу, освободили эти тер-рии- просто герои не описать словами какие. Сейчас дышаться в Харькове, будет легче.
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08.05.2022 13:27 Ответить
Лежат такие жмурики и думают- не получилось победить так здохли, ****** братан!
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08.05.2022 13:31 Ответить
Респект Бутусову, чекаю на наступний аналіз.
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08.05.2022 13:31 Ответить
На фото настоящий Герой Украины!!! Дай бог тебе здоровья и жизни.!!!
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08.05.2022 13:40 Ответить
Пане Юрію , дякуємо за все , що Ви робите 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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08.05.2022 13:41 Ответить
Селфи красiвое! Верю в ЗСУ ! Не ведитесь на фуфловых 5 рублевых тролей ,и не спорьте с ними а просто баньте.Все будет чики пики!
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08.05.2022 13:47 Ответить
Сегодня видел видос как наши епнули вертолёт вместе с руским десантом на Змеином .....орки реально тормоза раз за разом ломится туда где их уничтожают
https://m.youtube.com/watch?v=sUgjGnKf5sg
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08.05.2022 13:50 Ответить
Без Зміїного - вони не зможуть якісно прикрити можливу десантну операцію в Дістровському лімані та взагалі якісно контролювати одеську область. От і лізуть на той острів, як таргани. От і везуть туди ТОР-и (2 штуки вже наші там розколошматили).
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08.05.2022 15:12 Ответить
Юрій Бутусов ++++++++++!!!
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08.05.2022 13:54 Ответить
Я стесняюсь спросить- Caps Lock живет своей жизнью?
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08.05.2022 14:45 Ответить
Зробимо Бойка Шуфричя і Медведчюка ??
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08.05.2022 14:51 Ответить
Бутусов красава, треба знову підтримати Цензор.нет. Так тримати
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08.05.2022 14:56 Ответить
трупаки вже чорні... Це "муміфікація", ніби так називається. Буває через 2-3 тижні після смерті, якщо сухо. Тобто кацапсини трупешники своїх солдатів не прибирають навіть на позиціях, які самі контролюють.

Реально, не армія, а якесь збіговисько людиноподібних потвор.
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08.05.2022 15:18 Ответить
Тутанхамоны б..дь
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09.05.2022 09:05 Ответить
глядя на фотки можно подумать, что Циркуны освободил лично Бутусов )
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08.05.2022 16:32 Ответить
мудило.
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08.05.2022 17:03 Ответить
Спасибо, Юрий, за оперативность.
Слава героям!
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08.05.2022 17:02 Ответить
На втором фото задний план прекрасный.
Спасибо. Порадовали.
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08.05.2022 17:04 Ответить
дохлі кацапи, який чудовий краєвид...
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08.05.2022 19:11 Ответить
Шимус, іди *****. А краще приїзджай, бидлота кацапська, зажмуримо тебе порят "братушек"
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08.05.2022 21:21 Ответить
 
 