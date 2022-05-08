Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов. ФОТО

21 оккупант сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений", - написал он.

Бутусов отметил, что Циркуны были под оккупацией россиян с 24 февраля.

"Все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС РФ, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", - добавил он.

Читайте: Враг готовится к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Из РФ передислоцированы две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ



