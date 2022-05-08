Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов, - Бутусов. ФОТО
21 оккупант сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений", - написал он.
Бутусов отметил, что Циркуны были под оккупацией россиян с 24 февраля.
"Все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС РФ, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", - добавил он.
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+45 Вадим Карапіщенко
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в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу
В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю
А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.
Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть
Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил
Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил
Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род
Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
Героям слава!!!
Whether I'm drunk or dead I really ain't too sure... Deep Purple "When a blind man cries". Jan Gillan
https://m.youtube.com/watch?v=sUgjGnKf5sg
Реально, не армія, а якесь збіговисько людиноподібних потвор.
Слава героям!
Спасибо. Порадовали.