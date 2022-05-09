В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой. ФОТО

9 мая в Нежине в последний путь проводили 22-летнего летчика лейтенанта Романа Пасулько.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Нежинский городской совет.

"09 мая Нежин попрощался с одним из своих славных сыновей – пилотом Романом Пасулькой.

Роману было всего 22 года, его жизнь на взлете оборвала война.

24 февраля, когда российские войска позорно вторглись на территорию Украины, Роман получил боевую задачу, и не колеблясь ни секунды поднялся в небо в защиту своей Родины. Спасая тысячи жизней мирных людей – ценой собственной жизни.

В памяти родных, друзей и коллег Роман Пасулька навсегда останется искренним, улыбающимся, исполненным множеством планов на жизнь, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

"Роман был настоящим воином, волевым и мужественным патриотом своей Родины", – так рассказывают о нем сослуживцы.

Романа Пасулько пели в нежинском храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, а затем похоронная процессия двинулась к кладбищу "Гуньки".

Во время прощания с Романом ни один из собравшихся не остался равнодушным. Едва сдерживая эмоции люди несли цветы к могиле героя.

Светлая фигура Романа навсегда останется в памяти каждого нежинца", - говорится в сообщении.



