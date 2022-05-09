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В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой. ФОТО

9 мая в Нежине в последний путь проводили 22-летнего летчика лейтенанта Романа Пасулько.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Нежинский городской совет.

"09 мая Нежин попрощался с одним из своих славных сыновей – пилотом Романом Пасулькой.

Роману было всего 22 года, его жизнь на взлете оборвала война.

24 февраля, когда российские войска позорно вторглись на территорию Украины, Роман получил боевую задачу, и не колеблясь ни секунды поднялся в небо в защиту своей Родины. Спасая тысячи жизней мирных людей – ценой собственной жизни.

В памяти родных, друзей и коллег Роман Пасулька навсегда останется искренним, улыбающимся, исполненным множеством планов на жизнь, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой 01

"Роман был настоящим воином, волевым и мужественным патриотом своей Родины", – так рассказывают о нем сослуживцы.

Романа Пасулько пели в нежинском храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, а затем похоронная процессия двинулась к кладбищу "Гуньки".

Во время прощания с Романом ни один из собравшихся не остался равнодушным. Едва сдерживая эмоции люди несли цветы к могиле героя.

Светлая фигура Романа навсегда останется в памяти каждого нежинца", - говорится в сообщении.

В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой 02

В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой 03
В Нежине простились с пилотом Романом Пасулькой 04

Нежин (69) похороны (1534) потери (4434)


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Топ комментарии
+29
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.05.2022 19:59 Ответить
+28
Наши пилоты отомстили рашистам за Романа и других погибших лётчиков. Фото Змеиного.
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09.05.2022 19:51 Ответить
+27
Слава Герою України і вічна пам'ять! 💙💛
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09.05.2022 20:01 Ответить
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Наши пилоты отомстили рашистам за Романа и других погибших лётчиков. Фото Змеиного.
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09.05.2022 19:51 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.05.2022 19:59 Ответить
Слава Герою України і вічна пам'ять! 💙💛
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09.05.2022 20:01 Ответить
Царство Небесне Роману ! Герою Слава !
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09.05.2022 20:03 Ответить
Кажуть там навколо зміїного відбувся повний 3.14здец, надіюсь фейк. Воїну царство небесне.
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09.05.2022 20:06 Ответить
Має бути фейк, бо українська десантна операція проти Зміїного не має жодного сенсу.
Але...якщо не фейк, у що важко повірити, всі організатори цього десанту мають бути розстріляні як зрадники.
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09.05.2022 21:24 Ответить
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09.05.2022 20:08 Ответить
Сумуємо за нашим Героєм 😪😪😪
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09.05.2022 20:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.05.2022 20:24 Ответить
Дітино моя, дитино...
М'яких тобі хмаринок у рідному небі...
Дякую тобі щиро і твоїм батькам за те, що ти такий. і молю Бога за упокій твоєї душі, славний Воїне! ...
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09.05.2022 21:33 Ответить
С.У.М.
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09.05.2022 22:43 Ответить
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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09.05.2022 23:46 Ответить
 
 