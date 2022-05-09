Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою. ФОТО
9 травня в Ніжині в останню путь провели 22-річного льотчика лейтенанта Романа Пасульку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці Ніжинська міська рада.
"09 травня Ніжин попрощався з одним зі своїх славних синів – пілотом Романом Пасулькою.
Роману було лише 22 роки, його життя на злеті обірвала війна.
24 лютого, коли російські війська ганебно вторглись на територію України, Роман отримав бойове завдання, і не вагаючись ані секунди піднявся в небо на захист своєї Батьківщини. Рятуючи тисячі життів мирних людей - ціною власного життя.
В пам'яті рідних, друзів та колег Роман Пасулька назавжди залишиться щирим, усміхненим, сповненим безліччю планів на життя, яким, на жаль, не судилося здійснитись.
"Роман був справжнім воїном, вольовим і мужнім патріотом своєї Батьківщини", - так розповідають про нього товариші по службі.
Романа Пасульку відспівали у ніжинському храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, а потім похоронна процесія рушила до кладовища "Гуньки".
Під час прощання з Романом жоден з присутніх не залишився байдужим. Ледь стримуючи емоції люди несли квіти до могили героя ...
Світла постать Романа назавжди залишиться в пам'яті кожного ніжинця", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Але...якщо не фейк, у що важко повірити, всі організатори цього десанту мають бути розстріляні як зрадники.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
М'яких тобі хмаринок у рідному небі...
Дякую тобі щиро і твоїм батькам за те, що ти такий. і молю Бога за упокій твоєї душі, славний Воїне! ...