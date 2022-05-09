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Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою. ФОТО

9 травня в Ніжині в останню путь провели 22-річного льотчика лейтенанта Романа Пасульку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці Ніжинська міська рада.

"09 травня Ніжин попрощався з одним зі своїх славних синів – пілотом Романом Пасулькою.

Роману було лише 22 роки, його життя на злеті обірвала війна.

24 лютого, коли російські війська ганебно вторглись на територію України, Роман отримав бойове завдання, і не вагаючись ані секунди піднявся в небо на захист своєї Батьківщини. Рятуючи тисячі життів мирних людей - ціною власного життя.

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В пам'яті рідних, друзів та колег Роман Пасулька назавжди залишиться щирим, усміхненим, сповненим безліччю планів на життя, яким, на жаль, не судилося здійснитись.

Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою 01

"Роман був справжнім воїном, вольовим і мужнім патріотом своєї Батьківщини", - так розповідають про нього товариші по службі.

Романа Пасульку відспівали у ніжинському храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, а потім похоронна процесія рушила до кладовища "Гуньки".

Під час прощання з Романом жоден з присутніх не залишився байдужим. Ледь стримуючи емоції люди несли квіти до могили героя ...

Світла постать Романа назавжди залишиться в пам'яті кожного ніжинця", - сказано в повідомленні.

Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою 02

Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою 03
Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою 04

Автор: 

Ніжин (60) похорон (1289) втрати (4449)


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Топ коментарі
+29
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.05.2022 19:59 Відповісти
+28
Наши пилоты отомстили рашистам за Романа и других погибших лётчиков. Фото Змеиного.
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09.05.2022 19:51 Відповісти
+27
Слава Герою України і вічна пам'ять! 💙💛
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09.05.2022 20:01 Відповісти
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Наши пилоты отомстили рашистам за Романа и других погибших лётчиков. Фото Змеиного.
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09.05.2022 19:51 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.05.2022 19:59 Відповісти
Слава Герою України і вічна пам'ять! 💙💛
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09.05.2022 20:01 Відповісти
Царство Небесне Роману ! Герою Слава !
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09.05.2022 20:03 Відповісти
Кажуть там навколо зміїного відбувся повний 3.14здец, надіюсь фейк. Воїну царство небесне.
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09.05.2022 20:06 Відповісти
Має бути фейк, бо українська десантна операція проти Зміїного не має жодного сенсу.
Але...якщо не фейк, у що важко повірити, всі організатори цього десанту мають бути розстріляні як зрадники.
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09.05.2022 21:24 Відповісти
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09.05.2022 20:08 Відповісти
Сумуємо за нашим Героєм 😪😪😪
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09.05.2022 20:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.05.2022 20:24 Відповісти
Дітино моя, дитино...
М'яких тобі хмаринок у рідному небі...
Дякую тобі щиро і твоїм батькам за те, що ти такий. і молю Бога за упокій твоєї душі, славний Воїне! ...
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09.05.2022 21:33 Відповісти
С.У.М.
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09.05.2022 22:43 Відповісти
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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09.05.2022 23:46 Відповісти
 
 