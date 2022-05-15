РУС
Представители Германии и Исландии со сцены Евровидения поддержали Украину. ФОТО

Исландская кантри-группа Systur и немецкий музыкант Малик Гаррис в финале Евровидения-2022 поддержали Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мира для Украины! Мы любим вас", - сказали представительницы Исландии.

А Малик Гаррис в конце выступления перевернул свою гитару, и публика увидела надпись "Peace", то есть "Мир", на фоне флага Украины.

Смотрите также: Минометчики ССО уничтожили пару вражеских снайперов на южных рубежах. ВИДЕО

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************************-l5RCPzzk&__tn__=-UC%2CP-y-R Андрій Смолій

УКРАЇНУ НЕ ДИСКВАЛІФІКУЮТЬ!!!

Організатор "Євробачення": Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер
15.05.2022 01:00 Ответить
Тих, кого мали дискваліфікувати, давно вже дискваліфікували, тобто, не допустили!
15.05.2022 01:02 Ответить
Не всі німці - фашисти, але кожен москаль - рашист!!! Смерть москалям!!!
15.05.2022 01:18 Ответить
Тих, кого мали дискваліфікувати, давно вже дискваліфікували, тобто, не допустили!
15.05.2022 01:02 Ответить
мы должны победить!!!
15.05.2022 01:04 Ответить
Что-то за первые 2 страны у нас только 2 бала.
15.05.2022 01:04 Ответить
4 страны - все те же 2 бала.
По ходу многие на ставках попадут в этом году
15.05.2022 01:06 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
15.05.2022 01:27 Ответить
От зрителей получили 439 от максимально возможных 480. Это рекорд Евровидения
15.05.2022 01:56 Ответить
Дякуємо за підтримку
15.05.2022 02:22 Ответить
Україна остаточно: 631 бал - це рекорд і перемога! 💪💙💛😁
15.05.2022 04:22 Ответить
 
 