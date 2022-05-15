Представители Германии и Исландии со сцены Евровидения поддержали Украину. ФОТО
Исландская кантри-группа Systur и немецкий музыкант Малик Гаррис в финале Евровидения-2022 поддержали Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мира для Украины! Мы любим вас", - сказали представительницы Исландии.
А Малик Гаррис в конце выступления перевернул свою гитару, и публика увидела надпись "Peace", то есть "Мир", на фоне флага Украины.
УКРАЇНУ НЕ ДИСКВАЛІФІКУЮТЬ!!!
Організатор "Євробачення": Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер
По ходу многие на ставках попадут в этом году
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·
...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).
Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!
І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!
(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)
HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!