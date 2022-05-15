Представители Германии и Исландии со сцены Евровидения поддержали Украину. ФОТО

Исландская кантри-группа Systur и немецкий музыкант Малик Гаррис в финале Евровидения-2022 поддержали Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мира для Украины! Мы любим вас", - сказали представительницы Исландии.

А Малик Гаррис в конце выступления перевернул свою гитару, и публика увидела надпись "Peace", то есть "Мир", на фоне флага Украины.

