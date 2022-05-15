УКР
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну. ФОТО

Ісландський кантрі-гурт Systur та німецький музикант Малік Гарріс у фіналі Євробачення-2022 підтримали Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миру для України! Ми любимо вас", - сказали представниці Ісландії.

А Малік Гарріс у кінці виступу перевернув свою гітару, і публіка побачила напис "Peace", тобто "Мир", на тлі прапора України.

Також читайте: Kalush Orchestra, у разі перемоги на Євробаченні, віддадуть нагороду на аукціон, а виручені гроші – Україні

Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 01
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 02
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 03
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 04
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 05
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 06
Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну 07

Німеччина (7742) Євробачення (608) Ісландія (94)
+17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************************-l5RCPzzk&__tn__=-UC%2CP-y-R Андрій Смолій

УКРАЇНУ НЕ ДИСКВАЛІФІКУЮТЬ!!!

Організатор "Євробачення": Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер
показати весь коментар
15.05.2022 01:00 Відповісти
+16
Тих, кого мали дискваліфікувати, давно вже дискваліфікували, тобто, не допустили!
показати весь коментар
15.05.2022 01:02 Відповісти
+15
Не всі німці - фашисти, але кожен москаль - рашист!!! Смерть москалям!!!
показати весь коментар
15.05.2022 01:18 Відповісти
мы должны победить!!!
показати весь коментар
15.05.2022 01:04 Відповісти
Что-то за первые 2 страны у нас только 2 бала.
показати весь коментар
15.05.2022 01:04 Відповісти
4 страны - все те же 2 бала.
По ходу многие на ставках попадут в этом году
показати весь коментар
15.05.2022 01:06 Відповісти
Не всі німці - фашисти, але кожен москаль - рашист!!! Смерть москалям!!!
показати весь коментар
15.05.2022 01:18 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
показати весь коментар
15.05.2022 01:27 Відповісти
От зрителей получили 439 от максимально возможных 480. Это рекорд Евровидения
показати весь коментар
15.05.2022 01:56 Відповісти
Дякуємо за підтримку
показати весь коментар
15.05.2022 02:22 Відповісти
Україна остаточно: 631 бал - це рекорд і перемога! 💪💙💛😁
показати весь коментар
15.05.2022 04:22 Відповісти
 
 