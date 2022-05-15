Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну. ФОТО

Ісландський кантрі-гурт Systur та німецький музикант Малік Гарріс у фіналі Євробачення-2022 підтримали Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миру для України! Ми любимо вас", - сказали представниці Ісландії.

А Малік Гарріс у кінці виступу перевернув свою гітару, і публіка побачила напис "Peace", тобто "Мир", на тлі прапора України.

