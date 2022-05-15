Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну. ФОТО
Ісландський кантрі-гурт Systur та німецький музикант Малік Гарріс у фіналі Євробачення-2022 підтримали Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Миру для України! Ми любимо вас", - сказали представниці Ісландії.
А Малік Гарріс у кінці виступу перевернув свою гітару, і публіка побачила напис "Peace", тобто "Мир", на тлі прапора України.
Топ коментарі
+17 Vedana
показати весь коментар15.05.2022 01:00 Відповісти Посилання
+16 Юля Пасічна
показати весь коментар15.05.2022 01:02 Відповісти Посилання
+15 Олег Смуток #384146
показати весь коментар15.05.2022 01:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
УКРАЇНУ НЕ ДИСКВАЛІФІКУЮТЬ!!!
Організатор "Євробачення": Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер
По ходу многие на ставках попадут в этом году
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·
...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).
Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!
І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!
(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)
HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!