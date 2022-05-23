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Страшный сон оккупанта: знаменитые "Бандеромобили", оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ. ФОТОрепортаж

Автомобили повышенной проходимости, оборудованные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, работают на оборону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Захід".

"Славные "Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 01
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 02
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 03
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 04
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 05
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 06
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 07
Страшный сон оккупанта: знаменитые Бандеромобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ 08

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны оккупантов рассказало о страшных "бандеромобилях". ВИДЕО

оружие (10215) помощь (7800) США (26637) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+51
По мотивам ^Батько Махно и тачанки*
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23.05.2022 08:49
+46
Бандеромобиль это сильно.
Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
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23.05.2022 08:51
+45
красота крошите кацапню!!!!!
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23.05.2022 08:50
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По мотивам ^Батько Махно и тачанки*
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23.05.2022 08:49 Ответить
красота крошите кацапню!!!!!
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23.05.2022 08:50 Ответить
Бандеромобиль это сильно.
Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
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23.05.2022 08:51 Ответить
они от имени Степан уже ссутся
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23.05.2022 09:04 Ответить
Бандерополк у нас вже є
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23.05.2022 09:27 Ответить
Не знал, цэ гарно😀
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23.05.2022 09:37 Ответить
"АЗОВ"!!!
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23.05.2022 09:49 Ответить
уже есть бандерасамокаты.
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23.05.2022 17:24 Ответить
Биймо московську гниду козаки де побачиш привіт.
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23.05.2022 08:51 Ответить
Нам би артилерію.
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23.05.2022 08:54 Ответить
Во первых, это красиво!
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23.05.2022 08:56 Ответить
Чудова машинка. Стріляв з такого вже))
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23.05.2022 08:57 Ответить
я в нас в середмісті бачила
навіть напис зробили banderomobil
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23.05.2022 22:49 Ответить
Бийте москалів поки не незмоскаліють, а кацапів, поки нескацапіють.
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23.05.2022 08:57 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:58 Ответить
не допоможе( тільки снаряд у хату! ІНАКШЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ, продають своїх синів за копійки!
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23.05.2022 09:16 Ответить
Тільки оснащали їх волонтери. Президентський полк, да.
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23.05.2022 09:04 Ответить
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23.05.2022 09:16 Ответить
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23.05.2022 09:33 Ответить
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23.05.2022 09:58 Ответить
"мы всрем ее снова", звучит тоже ничего так ))
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23.05.2022 19:17 Ответить
О, це ж махновські тачанки 21 сторіччя
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23.05.2022 09:23 Ответить
Ніщо так не протверезує рашистську голову,як куля!
Навіть якщо влучає в сраку.
А якщо ще вона з Mark19 .....
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23.05.2022 09:38 Ответить
Вспомнился Батько Махно.
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23.05.2022 10:31 Ответить
Получи фашист гранату!
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23.05.2022 10:49 Ответить
Война тойот. Корбан хотел, вот и есть.
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23.05.2022 12:47 Ответить
Ну дивно - стрілок в повний зріст б*є прямою наводкою, а не за укриттям - це взагалі для чого воно? Дальність навряд чи велика. Краще звичайний міномет дали йому
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23.05.2022 13:09 Ответить
Для БТРа чи якоїсь іншої броні нормальна річ була б, а так ще спробуй знайди спосіб де його можна використати
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23.05.2022 13:13 Ответить
БандероМарк 19
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23.05.2022 13:49 Ответить
достойные потомки батьки Махно.и воюют с теми же обсосами.на этот раз мы точно победим.ВОЛЯ АБО СМЕРТЬ,
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23.05.2022 15:19 Ответить
правильный NISSAN с правильной пушкой
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23.05.2022 16:35 Ответить
НАМ РАКЕТЫ НАДО !!!
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23.05.2022 17:34 Ответить
mk19 это конечно збсь!

а вот то что наши солдаты вынуждены кататься под обстрелами на обычных гражданских машинах как дикие африканцы - это конечно же позор нашему правительству. Все современные армии мира уже давным давно используют APC. Бронированные машины, выдерживающие попадание стрелкового оружия и наезд на мину. Наши же ребята рискуют и ловят пули от обычных калашей, едя в этих "тачанках". А ведь это ценные жизни и судьбы людей...

А ведь Украина в состоянии была производить бронированные машины, все знают эти проекты. Но дальше парадов дело не пошло. И это конечно бесит.

Буквально на днях один такой Ниссан попал в засаду и вышел из боя с 200ми и 300ми. Просто от стрелкового оружия... А едь они на каком-нибудь Козаке или Варте или какой-либо другой современной APC - враг бы не смог нанести никаокго урона, и скорее всего не рискнул бы даже атаковать или был бы уничтожен.

И я никогда не поверю что у Украины не было денег на закупку или производство этих необходимых средств. (они не так дорого стоят, это не танк). Если посмотреть на дачи, недвижимость и автомобили наших чиновников и олигархов - то становится вполне понятно что денег немеряно. Они просто спизжены... и теперь мы своими жизнями вынуждены оплачивать эти спизженные деньги. ПВО, APC, авиация и артилерия...

Мы всё равно победим. Но **** бесит. После паРашки нужно будет воевать с внутренним врагом.
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24.05.2022 06:39 Ответить
 
 