Страшный сон оккупанта: знаменитые "Бандеромобили", оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ. ФОТОрепортаж

Автомобили повышенной проходимости, оборудованные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, работают на оборону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Захід".

"Славные "Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

















Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны оккупантов рассказало о страшных "бандеромобилях". ВИДЕО