Страшный сон оккупанта: знаменитые "Бандеромобили", оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в ВСУ. ФОТОрепортаж
Автомобили повышенной проходимости, оборудованные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, работают на оборону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Захід".
"Славные "Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+51 ArtK
показать весь комментарий23.05.2022 08:49
+46 Alex 999 #470283
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+45 Александр Костченко
показать весь комментарий23.05.2022 08:50
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Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
навіть напис зробили banderomobil
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Навіть якщо влучає в сраку.
А якщо ще вона з Mark19 .....
а вот то что наши солдаты вынуждены кататься под обстрелами на обычных гражданских машинах как дикие африканцы - это конечно же позор нашему правительству. Все современные армии мира уже давным давно используют APC. Бронированные машины, выдерживающие попадание стрелкового оружия и наезд на мину. Наши же ребята рискуют и ловят пули от обычных калашей, едя в этих "тачанках". А ведь это ценные жизни и судьбы людей...
А ведь Украина в состоянии была производить бронированные машины, все знают эти проекты. Но дальше парадов дело не пошло. И это конечно бесит.
Буквально на днях один такой Ниссан попал в засаду и вышел из боя с 200ми и 300ми. Просто от стрелкового оружия... А едь они на каком-нибудь Козаке или Варте или какой-либо другой современной APC - враг бы не смог нанести никаокго урона, и скорее всего не рискнул бы даже атаковать или был бы уничтожен.
И я никогда не поверю что у Украины не было денег на закупку или производство этих необходимых средств. (они не так дорого стоят, это не танк). Если посмотреть на дачи, недвижимость и автомобили наших чиновников и олигархов - то становится вполне понятно что денег немеряно. Они просто спизжены... и теперь мы своими жизнями вынуждены оплачивать эти спизженные деньги. ПВО, APC, авиация и артилерия...
Мы всё равно победим. Но **** бесит. После паРашки нужно будет воевать с внутренним врагом.