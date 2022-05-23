Страшний сон окупанта: славнозвісні "Бандеромобілі", оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автомобілі підвищеної прохідності, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, працюють на оборону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Захід".

"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

















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