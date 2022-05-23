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Страшний сон окупанта: славнозвісні "Бандеромобілі", оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автомобілі підвищеної прохідності, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, працюють на оборону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Захід".

"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 01
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 02
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 03
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 04
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 05
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 06
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 07
Страшний сон окупанта: славнозвісні Бандеромобілі, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони окупантів розповіло про страшні "бандеромобілі". ВIДЕО

Автор: 

зброя (7461) допомога (8343) США (22799) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+51
По мотивам ^Батько Махно и тачанки*
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23.05.2022 08:49
+46
Бандеромобиль это сильно.
Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
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23.05.2022 08:51
+45
красота крошите кацапню!!!!!
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23.05.2022 08:50
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По мотивам ^Батько Махно и тачанки*
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23.05.2022 08:49 Відповісти
красота крошите кацапню!!!!!
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23.05.2022 08:50 Відповісти
Бандеромобиль это сильно.
Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
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23.05.2022 08:51 Відповісти
они от имени Степан уже ссутся
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23.05.2022 09:04 Відповісти
Бандерополк у нас вже є
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23.05.2022 09:27 Відповісти
Не знал, цэ гарно😀
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23.05.2022 09:37 Відповісти
"АЗОВ"!!!
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23.05.2022 09:49 Відповісти
уже есть бандерасамокаты.
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23.05.2022 17:24 Відповісти
Биймо московську гниду козаки де побачиш привіт.
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23.05.2022 08:51 Відповісти
Нам би артилерію.
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23.05.2022 08:54 Відповісти
Во первых, это красиво!
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23.05.2022 08:56 Відповісти
Чудова машинка. Стріляв з такого вже))
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23.05.2022 08:57 Відповісти
я в нас в середмісті бачила
навіть напис зробили banderomobil
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23.05.2022 22:49 Відповісти
Бийте москалів поки не незмоскаліють, а кацапів, поки нескацапіють.
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23.05.2022 08:57 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:58 Відповісти
не допоможе( тільки снаряд у хату! ІНАКШЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ, продають своїх синів за копійки!
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23.05.2022 09:16 Відповісти
Тільки оснащали їх волонтери. Президентський полк, да.
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23.05.2022 09:04 Відповісти
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23.05.2022 09:16 Відповісти
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23.05.2022 09:33 Відповісти
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23.05.2022 09:58 Відповісти
"мы всрем ее снова", звучит тоже ничего так ))
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23.05.2022 19:17 Відповісти
О, це ж махновські тачанки 21 сторіччя
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23.05.2022 09:23 Відповісти
Ніщо так не протверезує рашистську голову,як куля!
Навіть якщо влучає в сраку.
А якщо ще вона з Mark19 .....
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23.05.2022 09:38 Відповісти
Вспомнился Батько Махно.
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23.05.2022 10:31 Відповісти
Получи фашист гранату!
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23.05.2022 10:49 Відповісти
Война тойот. Корбан хотел, вот и есть.
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23.05.2022 12:47 Відповісти
Ну дивно - стрілок в повний зріст б*є прямою наводкою, а не за укриттям - це взагалі для чого воно? Дальність навряд чи велика. Краще звичайний міномет дали йому
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23.05.2022 13:09 Відповісти
Для БТРа чи якоїсь іншої броні нормальна річ була б, а так ще спробуй знайди спосіб де його можна використати
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23.05.2022 13:13 Відповісти
БандероМарк 19
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23.05.2022 13:49 Відповісти
достойные потомки батьки Махно.и воюют с теми же обсосами.на этот раз мы точно победим.ВОЛЯ АБО СМЕРТЬ,
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23.05.2022 15:19 Відповісти
правильный NISSAN с правильной пушкой
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23.05.2022 16:35 Відповісти
НАМ РАКЕТЫ НАДО !!!
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23.05.2022 17:34 Відповісти
mk19 это конечно збсь!

а вот то что наши солдаты вынуждены кататься под обстрелами на обычных гражданских машинах как дикие африканцы - это конечно же позор нашему правительству. Все современные армии мира уже давным давно используют APC. Бронированные машины, выдерживающие попадание стрелкового оружия и наезд на мину. Наши же ребята рискуют и ловят пули от обычных калашей, едя в этих "тачанках". А ведь это ценные жизни и судьбы людей...

А ведь Украина в состоянии была производить бронированные машины, все знают эти проекты. Но дальше парадов дело не пошло. И это конечно бесит.

Буквально на днях один такой Ниссан попал в засаду и вышел из боя с 200ми и 300ми. Просто от стрелкового оружия... А едь они на каком-нибудь Козаке или Варте или какой-либо другой современной APC - враг бы не смог нанести никаокго урона, и скорее всего не рискнул бы даже атаковать или был бы уничтожен.

И я никогда не поверю что у Украины не было денег на закупку или производство этих необходимых средств. (они не так дорого стоят, это не танк). Если посмотреть на дачи, недвижимость и автомобили наших чиновников и олигархов - то становится вполне понятно что денег немеряно. Они просто спизжены... и теперь мы своими жизнями вынуждены оплачивать эти спизженные деньги. ПВО, APC, авиация и артилерия...

Мы всё равно победим. Но **** бесит. После паРашки нужно будет воевать с внутренним врагом.
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24.05.2022 06:39 Відповісти
 
 