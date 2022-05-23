Страшний сон окупанта: славнозвісні "Бандеромобілі", оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в ЗСУ. ФОТОрепортаж
Автомобілі підвищеної прохідності, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, працюють на оборону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Захід".
"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+51 ArtK
показати весь коментар23.05.2022 08:49
+46 Alex 999 #470283
показати весь коментар23.05.2022 08:51
+45 Александр Костченко
показати весь коментар23.05.2022 08:50
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Надо ещё Бандеротанк,Бандерополк,Бандероавтомат.Шоб ссались и срались услышав
слово Бандера.
навіть напис зробили banderomobil
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Навіть якщо влучає в сраку.
А якщо ще вона з Mark19 .....
а вот то что наши солдаты вынуждены кататься под обстрелами на обычных гражданских машинах как дикие африканцы - это конечно же позор нашему правительству. Все современные армии мира уже давным давно используют APC. Бронированные машины, выдерживающие попадание стрелкового оружия и наезд на мину. Наши же ребята рискуют и ловят пули от обычных калашей, едя в этих "тачанках". А ведь это ценные жизни и судьбы людей...
А ведь Украина в состоянии была производить бронированные машины, все знают эти проекты. Но дальше парадов дело не пошло. И это конечно бесит.
Буквально на днях один такой Ниссан попал в засаду и вышел из боя с 200ми и 300ми. Просто от стрелкового оружия... А едь они на каком-нибудь Козаке или Варте или какой-либо другой современной APC - враг бы не смог нанести никаокго урона, и скорее всего не рискнул бы даже атаковать или был бы уничтожен.
И я никогда не поверю что у Украины не было денег на закупку или производство этих необходимых средств. (они не так дорого стоят, это не танк). Если посмотреть на дачи, недвижимость и автомобили наших чиновников и олигархов - то становится вполне понятно что денег немеряно. Они просто спизжены... и теперь мы своими жизнями вынуждены оплачивать эти спизженные деньги. ПВО, APC, авиация и артилерия...
Мы всё равно победим. Но **** бесит. После паРашки нужно будет воевать с внутренним врагом.