Силы ПВО сбили российскую ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Силы ПВО сбили ракету российских оккупантов над Сумами.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами!" – говорится в сообщении.

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