Силы ПВО сбили российскую ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО
Силы ПВО сбили ракету российских оккупантов над Сумами.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами!" – говорится в сообщении.
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Solsky Wasyl
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