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Силы ПВО сбили российскую ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Силы ПВО сбили ракету российских оккупантов над Сумами.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами!" – говорится в сообщении.

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Силы ПВО сбили российскую ракету над Сумами, - ОВА 01

Автор: 

ПВО (2742) Сумы (1145) Живицкий Дмитрий (242)


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Супер!
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26.05.2022 15:53 Ответить
молодцы... спасибо !!!
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26.05.2022 15:54 Ответить
Я слышала, трухонула)
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26.05.2022 16:05 Ответить
Видел шлейф от ракеты который на фото. Сразу понял ПВО. Молодцы ЗСУ!
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26.05.2022 16:07 Ответить
Уже и в Сумской области сбивают. А в начале войны всё что на Киев летело - прилетало. Что ни говорить о поставках вооружений, но ПВО становятся крепче
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26.05.2022 16:11 Ответить
Радує, що в нашій області з'явилася ППО. Ще місяць назад кацапи залітали в наше небо, як на прогулянку, а тепер роблять прольоти за десяток кілометрів від кордону. Щось мабуть знають, покидьки.
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26.05.2022 16:29 Ответить
Дак ви самі і просрали... Українер подивись,там чітко видно хто став до захисту Сумщини.
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26.05.2022 17:25 Ответить
 
 