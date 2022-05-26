Сили ППО збили російську ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО
Сили протиповітряної оборони збили ракету російських окупантів над Сумами.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!" - йдеться в повідомленні.
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Solsky Wasyl
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