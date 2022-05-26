УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4449 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 911 8

Сили ППО збили російську ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони збили ракету російських окупантів над Сумами.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький. ФОТОрепортаж

Сили ППО збили російську ракету над Сумами, - ОВА 01

Автор: 

ППО (3183) Суми (883) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер!
показати весь коментар
26.05.2022 15:53 Відповісти
молодцы... спасибо !!!
показати весь коментар
26.05.2022 15:54 Відповісти
Я слышала, трухонула)
показати весь коментар
26.05.2022 16:05 Відповісти
Видел шлейф от ракеты который на фото. Сразу понял ПВО. Молодцы ЗСУ!
показати весь коментар
26.05.2022 16:07 Відповісти
Уже и в Сумской области сбивают. А в начале войны всё что на Киев летело - прилетало. Что ни говорить о поставках вооружений, но ПВО становятся крепче
показати весь коментар
26.05.2022 16:11 Відповісти
Радує, що в нашій області з'явилася ППО. Ще місяць назад кацапи залітали в наше небо, як на прогулянку, а тепер роблять прольоти за десяток кілометрів від кордону. Щось мабуть знають, покидьки.
показати весь коментар
26.05.2022 16:29 Відповісти
Дак ви самі і просрали... Українер подивись,там чітко видно хто став до захисту Сумщини.
показати весь коментар
26.05.2022 17:25 Відповісти
 
 