Сили ППО збили російську ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони збили ракету російських окупантів над Сумами.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!" - йдеться в повідомленні.

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