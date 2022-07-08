Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды. ФОТОрепортаж
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.
"Спасибо за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины. Хочу пожелать вам здоровья, всего лучшего вам и вашим семьям. И пожелать всем нам победы. Слава Украине!" – сказал президент.
Зеленский вручил военным государственные награды.
В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота Зірка" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боевых действиях в Мариуполе в Донецкой области. Под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории.
Во время передвижения военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области, продолжили передвижение и без потерь прибыли в расположение своего батальона. Время выхода подразделения составляло 10 суток.
"При исполнении обязанностей Олег Грудзевич демонстрирует высокий уровень личной подготовки, способность вовремя и правильно осуществлять анализ сложившейся обстановки, делать выводы и принимать правильные решения", - говорится в сообщении.
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Палец Бутурлина смело залезал в морские просторы.- Армию двигать сюды, - говорил он, на что ему отвечали: - Сюды нельзя, Александра Борисыч… потопнешь!"
таким как ты говноедам - только срач развести , сгинь кремлевский холуй
Але хто вони, за що нагороджені не повідомляється.
Люди запідозрили, що президент піарить лише себе, використовуючи для цього звитяги армії.
"Відповідав на запитання ізраїльского журналіста. А в кінці він мені задав кілька запитань:
- Згідно офіційним даним з 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних Сил України, з них, на жаль, посмертно - 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутні в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовуються в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування та виховання патріотизму у підростаючих поколіннях? І чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який виховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості війскових Державі.
І от дивлюсь я на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте чому все відбувається саме так?" Б. Береза
Лишь бы не лез в военные дела. И Безмозглую не привез...
Воітель хренів.
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https://www.youtube.com/watch?v=1iYlFPSKL3o
ОТЛОЖЕННОЕ БУДУЩЕЕ
Посуду можно мыть до еды, а можно после. Количество посуды при этом не меняется. Если оставить посуду в раковине, её потом сложнее отмыть, и выше вероятность затопить соседей. Но есть люди, которые моют грязную посуду, когда не осталось чистой.
В науке о поведении этот эффект называется "гиперболическим дисконтированием". В простонародье - "лень". Причина в том, что наши желания по мере приближения события меняются не линейно, а по гиперболе. Чем ближе событие, тем сильнее.
Когда мы себе говорим - "Завтра проснусь и займусь спортом!" - мы оцениваем будущий положительный эффект от спорта выше желания поспать. Но когда наступает "завтра", положительный эффект от спорта не меняется, а желание поспать резко растёт.
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Это простые примеры, теперь перейдем к сложным. Армию можно финансировать до войны, а можно - после. Тероборону можно создать перед войной, а можно вместо. На Швейцарию с развитой теробороной в двух мировых войнах никто не напал.
Можно поддерживать политика до выборов, а можно после выборов финансировать коррупцию. Ведь если до выборов политик мог рассчитывать только на ближний круг, тогда после выборов ближний круг будет рассчитывать на политика.
Можно перед выборами посчитать свои налоги и потом изучить программы политиков - как они планируют эти налоги тратить. А можно лениться и голосовать за простые решения - "Весна придет, будем сажать!" - или - "Нужно просто перестать стрелять!"
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Американские экономисты исследовали гиперболическое дисконтирование, предлагая определенную сумму сегодня, либо 100$ через год. Рациональный порог - 96$ (100$ минус инфляция). Но американцы в среднем соглашались на 80$ прямо сейчас.
В Украине тоже исследуют гиперболическое дисконтирование. Избирателям предлагают обменять сотни тысяч своих налогов за пять лет на продуктовый пакет или деньги сегодня. Многие соглашаются на сотни гривен сейчас в обмен на свой голос.
В первом случае потери составляют 20%. Во втором - 99,9%. Стоит ли удивляться, что у американцев эффективнее управление, лучше армия и мощнее экономика. А ещё они чаще бегают по утрам и реже откладывают на завтра решение важных проблем.
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Гиперболическое дисконтирование лечится рациональным мышлением и собственным опытом. Причем, опыт важнее. Можно объяснить подростку, что посуду лучше помыть сразу после еды, но без опыта он скорее оставит это дело "на потом".
Социум тоже демонстрирует подростковое поведение там, где у него нет опыта и/или он не способен мыслить рационально. "А вдруг мама придет с работы и помоет? - думает подросток. "А вдруг новый президент за нас всё решит? - думает общество.
По статистике, для построения эффективного государства нужно минимум 7% "взрослых" граждан. При 15% получается пятьдесят на пятьдесят. При 30% эффективное администрирование практически неизбежно. Осталось решить, где взять эти 30%.
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На фото эксперимент по исследованию гиперболического дисконтирования, пока мама на две недели уехала в другой город.
Ой, хлопці, глобус України, який показували в школі, був якимсь не таким!
Певно,це має продемонструвати безстрашність в ста км від бойових дій.
А бойову обстановку символізує маскувальна сітка всередині приміщення 💪
При его то трусости, не страшно, не замёрз ли? Ну понятно, что надо свой авторитет как то поднимать, народ то ненавидит, осталась Армия, без достаточного количества оружия.
Значит надо наштамповать побольше медалей вместо оружия, чтобы компенсировать
недостаток последнего. Это, наверно, Ермак посоветовал, выборы же на носу. И этому чучелу вынуждены военные ещё и честь отдавать! Одно неверное движение у выборной урны: и новый
отец нации готов! Фельдмаршал сразу , зачем служить каким то солдатом! Хоп, и в дамки.
Новый Остап Бендер! Тот тоже любил приколы. И почему то не видно Ермака. Не приболел ли часом, ковид всё ещё заразен. Да и сам президент рискует, или потом продезинфецировали и
отмыли от штабной пыли.
Но, надо сказать честно, сцена поставлена хорошо, доверительные взгляды, полные преданности,
осмысленный взгляд на карту, всё, как в хорошем кино, а не понорошку. Да где там Кончаловский!