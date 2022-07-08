Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

"Спасибо за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины. Хочу пожелать вам здоровья, всего лучшего вам и вашим семьям. И пожелать всем нам победы. Слава Украине!" – сказал президент.

Зеленский вручил военным государственные награды.























В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота Зірка" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боевых действиях в Мариуполе в Донецкой области. Под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории.

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Во время передвижения военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области, продолжили передвижение и без потерь прибыли в расположение своего батальона. Время выхода подразделения составляло 10 суток.

"При исполнении обязанностей Олег Грудзевич демонстрирует высокий уровень личной подготовки, способность вовремя и правильно осуществлять анализ сложившейся обстановки, делать выводы и принимать правильные решения", - говорится в сообщении.