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Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

"Спасибо за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины. Хочу пожелать вам здоровья, всего лучшего вам и вашим семьям. И пожелать всем нам победы. Слава Украине!" – сказал президент.

Зеленский вручил военным государственные награды.

Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 01
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 02
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 03
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 04
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 05
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 06
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 07
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 08
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 09
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 10
Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил военным государственные награды 11

В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота Зірка" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боевых действиях в Мариуполе в Донецкой области. Под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории.

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Во время передвижения военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области, продолжили передвижение и без потерь прибыли в расположение своего батальона. Время выхода подразделения составляло 10 суток.

"При исполнении обязанностей Олег Грудзевич демонстрирует высокий уровень личной подготовки, способность вовремя и правильно осуществлять анализ сложившейся обстановки, делать выводы и принимать правильные решения", - говорится в сообщении.

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+31
сташно тепер за Дніпропетровську область.....
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08.07.2022 14:49
+29
Іноземці пишуть ...ваш президент нагороджує багатьох воїнів.
Але хто вони, за що нагороджені не повідомляється.
Люди запідозрили, що президент піарить лише себе, використовуючи для цього звитяги армії.
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08.07.2022 14:51
+16
Ничё-ничё, наконец-то и до нас дошла километровая очередь лицезреть величайшего Фельдмаршала. Особенно смешно смотрится склонившись над картой. Это минус пиарщикам, убирайте эти юмористические кадры срочно. Просто оставьте приехал-заслушал-раздал грамоты и медали, откушал и полетел обратно. Кстати экипировка куценькая у бойцов, есть над чем работать
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08.07.2022 14:53
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сташно тепер за Дніпропетровську область.....
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08.07.2022 14:49 Ответить
слідкуйте за руками, де він був останній раз на передовій, вже орки захопили
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08.07.2022 14:50 Ответить
Нагнітаєте? Він і в Києві був, що далі?
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08.07.2022 15:05 Ответить
Далі Києва Буча, Ірпінь, Гостомель....
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08.07.2022 15:15 Ответить
Дякую за урок географії. Тільки от Зеленський там був вже після деокупації, якщо ви натякаєте на це. З такими заявами можна сказати, що це через Шольца, Макрона або Порошенка.
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08.07.2022 15:41 Ответить
В Києві він був до цього 3 роки на посаді Верховного Головнокомандувача. Результат всі бачили.
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08.07.2022 15:46 Ответить
Згоден, я його і не виправдовую. Але в даній ситуації нагнітання безпідставне.
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08.07.2022 15:51 Ответить
Ничё-ничё, наконец-то и до нас дошла километровая очередь лицезреть величайшего Фельдмаршала. Особенно смешно смотрится склонившись над картой. Это минус пиарщикам, убирайте эти юмористические кадры срочно. Просто оставьте приехал-заслушал-раздал грамоты и медали, откушал и полетел обратно. Кстати экипировка куценькая у бойцов, есть над чем работать
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08.07.2022 14:53 Ответить
Как увидел этот кадр, вспомнились слова похожего палковводца из В.Пикуля, "Пером и шагой":
Палец Бутурлина смело залезал в морские просторы.- Армию двигать сюды, - говорил он, на что ему отвечали: - Сюды нельзя, Александра Борисыч… потопнешь!"
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08.07.2022 15:08 Ответить
дмитрий , эт у тебя мозги куценькие , а у бойцов че на фото , снаряга норм
таким как ты говноедам - только срач развести , сгинь кремлевский холуй
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08.07.2022 19:51 Ответить
Надіюсь єрмак і йому подібні не все розгледіли на карті.
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08.07.2022 18:02 Ответить
Дійсно страшно, бо зелене чмо - це бідоносець, де не з'явиться там біда і горе!
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08.07.2022 18:38 Ответить
Іноземці пишуть ...ваш президент нагороджує багатьох воїнів.
Але хто вони, за що нагороджені не повідомляється.
Люди запідозрили, що президент піарить лише себе, використовуючи для цього звитяги армії.
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08.07.2022 14:51 Ответить
Є в публічному доступі накази про нагороди. Важко знайти і прочитати?
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08.07.2022 15:05 Ответить
Ну це вже повний маразм, навіть клінніка.
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08.07.2022 15:09 Ответить
А оце не маразм?
"Відповідав на запитання ізраїльского журналіста. А в кінці він мені задав кілька запитань:

- Згідно офіційним даним з 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних Сил України, з них, на жаль, посмертно - 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутні в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовуються в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування та виховання патріотизму у підростаючих поколіннях? І чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який виховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості війскових Державі.

І от дивлюсь я на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте чому все відбувається саме так?" Б. Береза
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08.07.2022 15:18 Ответить
домашние адреса и фио жен с детьми тоже выложить?...бл@.... шо за народ....
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08.07.2022 15:27 Ответить
Я перепрошую, підкажіть де у Дніпропетровській обл. передові позиції?
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08.07.2022 14:53 Ответить
южнее Кривого Рога - карту лень открыть ?
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08.07.2022 14:55 Ответить
І за що там роздавати десятки/сотні нагород? Краще б налагодив виробництво бетонних укриттів, говнокомандувач всраний...
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08.07.2022 14:58 Ответить
А ви гадаєте, що кожен пересічний українець в змозі їх виробляти?
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08.07.2022 15:24 Ответить
А ты, зедебил, "выробляешь" постоянно только ********** хрень по методичкам кремля за баланду у подляка. Или с фронтов Родины пишешь?Всех зеденожопых тролей- на защиту страны, вместо диванов с пивасиком, покажете, как вы, конченные твари продажные, Украину любите. Но нет, вы сцыкливые и тупые как ваш гринпоц, только тут киздеть можете. Задрало тупое продажное зеленое быдлостадо.
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08.07.2022 16:40 Ответить
На Днепропетровщине? Это по какой карте?
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08.07.2022 15:26 Ответить
Лукашук, голова облРади: В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла тихо, наразі у всіх наших громадах ситуація контрольована. Російських окупаційних військ в області немає.
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08.07.2022 15:32 Ответить
Їх немає, тому що їх відганяють ЗСУ!! Це жесть якась, 4 місяць війни, а ви не вкурсі де і що в країні робиться! Для особо обізнаних з мапою Україні: щоденні 4місячні обстріли Зеленодольська і всіх сіл довкола, Апостолова і всіх сіл довкола, Широківської громади- це все громади правобережжя Дніпропетровщини! Орки пруть, їх стримують, вони мстять з рсзв!
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08.07.2022 16:02 Ответить
Доброго ранку! Прокинулась нарешті. 4 місяць війни! Як можуть українці не знати України?! Ганьбище необізнане! По-перше, Дніпропетровська область майже порівну розділена річкою Дніпро. А тому лівобережжя і правобережжя це як 2 різні регіони. І ситуація на них різна. Іди мапу вивчай і сама маєш зрозуміти де передові позиції на Дніпропетровщині!
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08.07.2022 16:26 Ответить
ооооо, нет... зачем ты туда поехал???
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08.07.2022 14:54 Ответить
щоб провести билскучу спецоперацію, відійти без втрат (с) За люсіндою
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08.07.2022 15:00 Ответить
Соскучился за криворожской братвой, с Вилкулом перетереть... Ну, хоть видосиков пустопорожних не будет до вечера.
Лишь бы не лез в военные дела. И Безмозглую не привез...
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08.07.2022 15:34 Ответить
Знов у військових автомати без магазинів.
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08.07.2022 15:01 Ответить
навряд ли на передовые... тем более только в футболочке...
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08.07.2022 15:01 Ответить
Президент-актор робить єдине, що він вміє. Але фотосесія виглядає дуже погано. Напялив на всіх броніки, а сам хоробрий мачо в футболці. Єдине фото з солдатом звичайного для українця зросту, інших мабудь по всій області збирали.
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08.07.2022 15:01 Ответить
Блін, хтось йому нарешті поламає ті ноги??? воно ж куди не попре - за ним золоті верби ростуть(((
Воітель хренів.
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08.07.2022 15:01 Ответить
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08.07.2022 15:02 Ответить
настанова Джонсонюка Зеленському......
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08.07.2022 15:04 Ответить
ну и куда с таким пивным пузом в армию ?
https://images.cnscdn.com/images/6/b/5/5/6b55c2c2c4dea4ac7e7d590a9bd19c7b/780x520.jpg
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08.07.2022 15:07 Ответить
наверное тактики большие. только пузо от такого не растет, особенно в армии
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08.07.2022 15:09 Ответить
А будуть медалі тим хто зірвав евакуацію тисяч дітей сиріт з окупованих територій ітим самим віддав їх кацапам? Чи не на часі?
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08.07.2022 15:10 Ответить
Тілько грамота від фсб за заслуги.
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08.07.2022 15:34 Ответить
Это ЧМО наконец-то оденет форму с украинским пикселем? Когда наши бойцы такой пиксель носили, то зеля в мацкве концертил...
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08.07.2022 15:12 Ответить
Відкладене майбутнє, або гіперболічне дисконтування, або - причому тут вибори?
https://www.youtube.com/watch?v=1iYlFPSKL3o

ОТЛОЖЕННОЕ БУДУЩЕЕ

Посуду можно мыть до еды, а можно после. Количество посуды при этом не меняется. Если оставить посуду в раковине, её потом сложнее отмыть, и выше вероятность затопить соседей. Но есть люди, которые моют грязную посуду, когда не осталось чистой.

В науке о поведении этот эффект называется "гиперболическим дисконтированием". В простонародье - "лень". Причина в том, что наши желания по мере приближения события меняются не линейно, а по гиперболе. Чем ближе событие, тем сильнее.

Когда мы себе говорим - "Завтра проснусь и займусь спортом!" - мы оцениваем будущий положительный эффект от спорта выше желания поспать. Но когда наступает "завтра", положительный эффект от спорта не меняется, а желание поспать резко растёт.

--

Это простые примеры, теперь перейдем к сложным. Армию можно финансировать до войны, а можно - после. Тероборону можно создать перед войной, а можно вместо. На Швейцарию с развитой теробороной в двух мировых войнах никто не напал.

Можно поддерживать политика до выборов, а можно после выборов финансировать коррупцию. Ведь если до выборов политик мог рассчитывать только на ближний круг, тогда после выборов ближний круг будет рассчитывать на политика.

Можно перед выборами посчитать свои налоги и потом изучить программы политиков - как они планируют эти налоги тратить. А можно лениться и голосовать за простые решения - "Весна придет, будем сажать!" - или - "Нужно просто перестать стрелять!"

--

Американские экономисты исследовали гиперболическое дисконтирование, предлагая определенную сумму сегодня, либо 100$ через год. Рациональный порог - 96$ (100$ минус инфляция). Но американцы в среднем соглашались на 80$ прямо сейчас.

В Украине тоже исследуют гиперболическое дисконтирование. Избирателям предлагают обменять сотни тысяч своих налогов за пять лет на продуктовый пакет или деньги сегодня. Многие соглашаются на сотни гривен сейчас в обмен на свой голос.

В первом случае потери составляют 20%. Во втором - 99,9%. Стоит ли удивляться, что у американцев эффективнее управление, лучше армия и мощнее экономика. А ещё они чаще бегают по утрам и реже откладывают на завтра решение важных проблем.

--

Гиперболическое дисконтирование лечится рациональным мышлением и собственным опытом. Причем, опыт важнее. Можно объяснить подростку, что посуду лучше помыть сразу после еды, но без опыта он скорее оставит это дело "на потом".

Социум тоже демонстрирует подростковое поведение там, где у него нет опыта и/или он не способен мыслить рационально. "А вдруг мама придет с работы и помоет? - думает подросток. "А вдруг новый президент за нас всё решит? - думает общество.

По статистике, для построения эффективного государства нужно минимум 7% "взрослых" граждан. При 15% получается пятьдесят на пятьдесят. При 30% эффективное администрирование практически неизбежно. Осталось решить, где взять эти 30%.

--

На фото эксперимент по исследованию гиперболического дисконтирования, пока мама на две недели уехала в другой город.
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08.07.2022 15:23 Ответить

Ой, хлопці, глобус України, який показували в школі, був якимсь не таким!
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08.07.2022 16:10 Ответить
твою мать.....до цього він так в Северодонецьк з Лисичанском приїзджав....до цього в Херсон...
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08.07.2022 16:28 Ответить
Помітили, що на всіх фото такий ракурс, щоб було не видно, чи є у бійців рожки на автоматах...
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08.07.2022 16:42 Ответить
Чудово видно шо рожків нема
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09.07.2022 12:06 Ответить
Не дбає бєнін охоронець про підопічного.На усіх броніки натягли,а у гєнєралісімуса,-немає...
Певно,це має продемонструвати безстрашність в ста км від бойових дій.
А бойову обстановку символізує маскувальна сітка всередині приміщення 💪
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08.07.2022 16:46 Ответить
Вам не надоел этот комедиант якобы на передовой? В лёгкой футболке, с умным видом?
При его то трусости, не страшно, не замёрз ли? Ну понятно, что надо свой авторитет как то поднимать, народ то ненавидит, осталась Армия, без достаточного количества оружия.
Значит надо наштамповать побольше медалей вместо оружия, чтобы компенсировать
недостаток последнего. Это, наверно, Ермак посоветовал, выборы же на носу. И этому чучелу вынуждены военные ещё и честь отдавать! Одно неверное движение у выборной урны: и новый
отец нации готов! Фельдмаршал сразу , зачем служить каким то солдатом! Хоп, и в дамки.
Новый Остап Бендер! Тот тоже любил приколы. И почему то не видно Ермака. Не приболел ли часом, ковид всё ещё заразен. Да и сам президент рискует, или потом продезинфецировали и
отмыли от штабной пыли.
Но, надо сказать честно, сцена поставлена хорошо, доверительные взгляды, полные преданности,
осмысленный взгляд на карту, всё, как в хорошем кино, а не понорошку. Да где там Кончаловский!
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08.07.2022 17:34 Ответить
И опять у военных отобрали оружие чтобы вовочка не обосрался! На фото пустые кобуры и автоматы без рожков!
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09.07.2022 12:05 Ответить
 
 