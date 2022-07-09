Оккупанты целенаправленно уничтожают урожай на Херсонщине, открыты уголовные производства, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовные производства относительно целенаправленного уничтожения урожая в Херсонской области военными РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Полиция Херсонской области.

"На Херсонщине российские оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать урожай, обстреливая сельскохозяйственные угодья зажигательными снарядами. Ежедневно возникают масштабные пожары, уже выгорели сотни гектаров пшеницы, ячменя и других зерновых культур, выгорают полезащитные полосы и леса. Как известно, уничтожение хлеба является одним из самых тяжких преступлений в военное время. В настоящее время вражеским обстрелам подвергаются как деоккупированные населенные пункты области, так и временно находящиеся под оккупацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за постоянных обстрелов тушить такие пожары на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на оккупированных землях россияне намеренно не разрешают тушить возгорания, захватчики уничтожают склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Чтобы спасти часть урожая, крестьяне работают на технике рядом со стеной огня. После пожаров остается выжженная земля.

"Лишь на этой неделе на территории Херсонщины чуть ли не ежедневно фиксировались пожары в лесах и на полях из-за обстрелов. Как следствие, возле с. Разлив Белозерской территориальной громады произошло возгорание 12 гектаров посевов зерновых культур, а также возгорание соснового леса в Олешковской территориальной громаде. Из-за присутствия там войск РФ пожар никто не гасил.

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В результате обстрела Генического района вспыхнул пожар на поле с пшеницей возле пгт Новоалексеевка и села Новопокровка. Выгорел урожай и сельскохозяйственная техника.

После обстрела войсками РФ Каховского района произошло возгорание соснового леса на площади более 5 гектаров", - отметили в полиции.

Кроме того, военнослужащие РФ обстреляли Великоалександровскую территориальную громаду. Произошло возгорание посевов озимой пшеницы и ячменя общей площадью около 150 га.

Из-за артиллерийских обстрелов россиян произошло возгорание соснового леса возле с. Коханы, а также возник пожар на трех гектарах соснового леса на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.



















