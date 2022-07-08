Россияне намеренно поджигают поля с пшеницей. ВИДЕО+ФОТО

Российские военные обстреливают Днепропетровскую и Запорожскую области, на юге сообщают о специальных поджогах полей с пшеницей.

Николай Лукашук, глава Днепровского облсовета, сообщил об обстреле Запорожской области, в результате чего там загорелись поля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Огонь перекинулся на Великомихайловскую громаду Днепропетровщины, здесь сгорело около 20 га пшеницы, добавил Лукашук.

Фото пожара на поле с зерновыми опубликовал военный и активист Игорь Луценко.

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"Россияне сжигают наш хлеб. Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто лепечет металлическими крыльями, взрывается в зените, и наземь падают медленно несколько горящих кусков. От них загорается поле", — написал он.

Луценко говорит, что пламя иногда достигает 5 метров в высоту, в ширину - полоса на сотни метров.

Видео спускающегося с неба такого зажигательного снаряда 6 июля опубликовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Кроме блокирования портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", — говорится в сообщении.

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"Горит не украинская пшеница, горит продовольственная безопасность мира. Россия понесет ответственность за все преступления", - отреагировали на пожар в Минобороны Украины.