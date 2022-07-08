Россияне намеренно поджигают поля с пшеницей. ВИДЕО+ФОТО
Российские военные обстреливают Днепропетровскую и Запорожскую области, на юге сообщают о специальных поджогах полей с пшеницей.
Николай Лукашук, глава Днепровского облсовета, сообщил об обстреле Запорожской области, в результате чего там загорелись поля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Огонь перекинулся на Великомихайловскую громаду Днепропетровщины, здесь сгорело около 20 га пшеницы, добавил Лукашук.
Фото пожара на поле с зерновыми опубликовал военный и активист Игорь Луценко.
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"Россияне сжигают наш хлеб. Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто лепечет металлическими крыльями, взрывается в зените, и наземь падают медленно несколько горящих кусков. От них загорается поле", — написал он.
Луценко говорит, что пламя иногда достигает 5 метров в высоту, в ширину - полоса на сотни метров.
Видео спускающегося с неба такого зажигательного снаряда 6 июля опубликовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Кроме блокирования портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", — говорится в сообщении.
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"Горит не украинская пшеница, горит продовольственная безопасность мира. Россия понесет ответственность за все преступления", - отреагировали на пожар в Минобороны Украины.
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Пропозиція наступна: поділити поле на ділянки, між ділянками зробити полосу землі без нічого, шириною в пару метрів або більше.
Конкретно у мене в моїй інженерській голові система працює . Кацапи підпалюють одну ділянку поля, вона догорає до полоси землі по краям і на цьому все, далі вогонь не йде, бо горіти нічому.
Это говорит о ихней попытке взять на понт и ждут предложений договорится☝ Но понты все сильней бьются о реальность и долго на понт брать не получится
Склады пылают, оружие поставляют, от финансов отрезают👍
То не нація і не люди. То нечиста сила. Давіть їх.
Тільки КРОВ ЗА КРОВ - ніякой інтелігентності . Бо кацапи 300 років пользуются украінськой толерантностью і шляхетностью і тому сидять у українців на шеі !!!
‼️‼️‼️«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» (2-я половина XVII века. - Прим. ред.). Тогда казацкая старшина, опережая друг друга, доносила на украинских гетманов императорскому двору. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике.
Невже це настільки складна для розуміння річ?
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
Люди знали, що йдуть на ризик!
пдрАм, які важче хйла чи калаша в своєму порожньому житті нічого не тримали, цього ніколи не зрозуміти, а особливо пдрм-кацапам-агресорам із зайвою хромосомою, які ходять під себе та їдять собак
Як ви всі - "продвинуті агрономи", вже "дістали"! Один наввипередки іншого претеся з "прожектами фантастичними", що це вже не сміх викликає, а роздратування!
А який тоді сенс було ризикувати життям і сіяти, якщо все погорить?
Зато тепер вас прожекти бісять. Прожекти треба було розглядати ДО того як посіяли, але ж такі як ви дуже розумні, нікого слухати не бажають, вважаючи себе за неабияких спеціалістів у всьому. Ну то їжте паль, спеціалісти, і звинувачуйте у всьому тих, хто передбачав подібну ситуацію і пропонував варіанти.
От і думайте - потрібно зараз усе вивозити за кордон чи ну їх усіх ніфік?
як же рускі ******* українців! просто обожнюють!
вони ******* українців тільки на словах.
канєшно, канєшно з рускімі треба жити в одній державі! під рускіми!
щоб рускі могли творити в Україні що захочуть! хочуть голодомор - хай роблять! хочуть геноцид - хай роблять! хочуть заборону української мови - хай роблять!
Дивно та дуже сумно що не горять всі поля в рф. Цього року в рф ніякого врожаю бути не повинно було би. А те що зібрали б мало би бути отравленим.