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Россияне намеренно поджигают поля с пшеницей. ВИДЕО+ФОТО

Российские военные обстреливают Днепропетровскую и Запорожскую области, на юге сообщают о специальных поджогах полей с пшеницей.

Николай Лукашук, глава Днепровского облсовета, сообщил об обстреле Запорожской области, в результате чего там загорелись поля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Огонь перекинулся на Великомихайловскую громаду Днепропетровщины, здесь сгорело около 20 га пшеницы, добавил Лукашук.

Россияне намеренно поджигают поля с пшеницей 01

Фото пожара на поле с зерновыми опубликовал военный и активист Игорь Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу для экспорта украинского зерна

"Россияне сжигают наш хлеб. Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто лепечет металлическими крыльями, взрывается в зените, и наземь падают медленно несколько горящих кусков. От них загорается поле", — написал он.

Россияне намеренно поджигают поля с пшеницей 02

Луценко говорит, что пламя иногда достигает 5 метров в высоту, в ширину - полоса на сотни метров.

Видео спускающегося с неба такого зажигательного снаряда 6 июля опубликовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Кроме блокирования портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов 3-5 июля уничтожено 150 га урожая на Херсонщине, - Братчук

"Горит не украинская пшеница, горит продовольственная безопасность мира. Россия понесет ответственность за все преступления", - отреагировали на пожар в Минобороны Украины.

зерно (1070) пожар (5944) пшеница (61) Луценко Игорь (231) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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Топ комментарии
+31
Як були мерзотами 100 років тому, так ними і залишилися.
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08.07.2022 11:56
+27
Це було видно ще з посівної що так і буде
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08.07.2022 11:55
+27
Вообще, несмотря на все потери, Украина очень удобный враг. Ты Украину фосфором, детсады в щепки, торговые центры в хлам, а тебе в ответ конвенциальные методы ведения войны. В Украине свободно можно встречать врага в полуосажденном городе, рассказывая ВСУ, как ты ждешь кацапню, можно корректировать арту, в худшем случае получишь срок, можно вести подрывную деятельность в инете.
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
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08.07.2022 12:16
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Правила форума Совет форумчан
Це було видно ще з посівної що так і буде
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08.07.2022 11:55 Ответить
Я за це ще березні зеленим йолопам казав, але з них господарники, як з гімна куля
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08.07.2022 11:59 Ответить
А що ти міг-би взамін запропонувать? Сіять зернові під бетонними куполами? Ставить навкруги кожного поля пожежні команди? У всі віки поля спілого збіжжя палилися під час війн І протистоять цьому дуже важко
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08.07.2022 12:14 Ответить
Звичайно, значно краще просто не робити нічого. А, ну можна робить відосікі і в поцмережах грозити страшенними карами найбільшим злочинцям світу, яким на все то *****, бо мають ядерний батон.
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08.07.2022 12:39 Ответить
Жду твоїх конструктивних пропозицій! Особливо вони будуть цінними від людини, що пшеницю бачила лише у вигляді булочок під час сніданку! Я ще школярем ходив у "пожежні патрулі" : групами на велосипедах (з прив"язаними до рами лопатами) від початку жнив об"їжджали поля Один раз "пригодилося" - поки один летів до телефону, ми втрьох той горючий "п"ятак" забили зеленим гіллям, обкопали і загасили ПРиїхали пожежники і тільки полили землю водою Ми навіть премію отримали - по мішку зерна кожному
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08.07.2022 13:34 Ответить
Я не агроном, все вірно. Пропозицію маю, а який сенс, якщо вже пізно?
Пропозиція наступна: поділити поле на ділянки, між ділянками зробити полосу землі без нічого, шириною в пару метрів або більше.
Конкретно у мене в моїй інженерській голові система працює . Кацапи підпалюють одну ділянку поля, вона догорає до полоси землі по краям і на цьому все, далі вогонь не йде, бо горіти нічому.
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08.07.2022 15:32 Ответить
Тобі відомо що таке "вогняний вал"? Тоді часточки горючої соломи летять на кілька метрів! Якщо ми самі знищимо більшу частину урожаю створенням мінералізованої смуги у кілька метрів - то що ж тоді на полі залишиться?
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08.07.2022 17:18 Ответить
Мені, знову ж таки, в моїй інженерній голові здається, що отримати хоч щось це краще, ніж просто "********" все, бо поле буде горіти, поки повністю не вигорить. А запалити поле дуже просто, бо воно бляха велике, кидай куди завгодно в той район і досягнеш мети.
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08.07.2022 21:08 Ответить
а може досить вже вивозити минулорічний урожай неграм за копійки ? на всі 100 відсотків впевнений,що ми залишимось взагалі без зерна в цьому році. Старий урожай вивезуть,а новий просто згорить нах
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08.07.2022 14:49 Ответить
Вот это неожиданность❗Совершенно неожиданно.
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08.07.2022 12:00 Ответить
Як були мерзотами 100 років тому, так ними і залишилися.
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08.07.2022 11:56 Ответить
Эт точно❗К стати юхло, песков, медведев и др. Сейчас ведут себя демонстративно показывая явную уверенность, типа все по плану и т.д.
Это говорит о ихней попытке взять на понт и ждут предложений договорится☝ Но понты все сильней бьются о реальность и долго на понт брать не получится
Склады пылают, оружие поставляют, от финансов отрезают👍
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08.07.2022 12:07 Ответить
100? Це йде щонайменше з 1169 року. Ось з оцього 3.14дараса:
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08.07.2022 13:16 Ответить
Було зрозуміло із самого початку війни, що вони будуть створювати умови для нового голодомору. Можливо треба було зробити антипожежні рви, накшалт того як роблять у соснових лісах.
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08.07.2022 11:56 Ответить
Як ти реально собі це уявляєш? Мені здається - ти пшеницю бачив лише у вигляді булочок в кондитерській
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08.07.2022 12:16 Ответить
А потім - а пачіму нас так нілюбят, а пачіму стока русафобєї
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08.07.2022 11:57 Ответить
Нечиста сила важко, з натугою, з істерикою покидає Землю.
То не нація і не люди. То нечиста сила. Давіть їх.
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08.07.2022 11:58 Ответить
А де СУПЕРМЕН Буданов ? Хай теж палить пшеницю кацапам .

Тільки КРОВ ЗА КРОВ - ніякой інтелігентності . Бо кацапи 300 років пользуются украінськой толерантностью і шляхетностью і тому сидять у українців на шеі !!!
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08.07.2022 11:59 Ответить
Так тогда Украину начнут в ООН обвинять в создании голода в мире❗
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08.07.2022 12:10 Ответить
ось вам фашисти та нацисти російські
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08.07.2022 12:00 Ответить
Може на часі подумати за власне населення, а не як дурні намагатися продати наш хліб до Афріки ? Бо невідомо, чи вистачить хліба самой Україні
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08.07.2022 12:02 Ответить
Раша использует все инструменты борьбы с Украиной , а украинцы дрязьги между собой устраивают с подачи ФСБ

‼️‼️‼️«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» (2-я половина XVII века. - Прим. ред.). Тогда казацкая старшина, опережая друг друга, доносила на украинских гетманов императорскому двору. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике.
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08.07.2022 12:06 Ответить
Головне, аби ZE-квартал не зробив так, як перед пандемією, експортувавши купу масок, коли самим не хватало...
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08.07.2022 12:09 Ответить
Доречно☝
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08.07.2022 12:12 Ответить
Вам незрозуміло, що зерно нового врожаю ніде буде тримати, допоки зерносховища наповнені тогорічним збіжжям?

Невже це настільки складна для розуміння річ?
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08.07.2022 12:22 Ответить
Попробуй для початку зібрати той новий урожай,коли кожен день горять пшеничні поля,а трактори підриваються на мінах!
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08.07.2022 14:54 Ответить
Повинна бути ответка. На параші повинно все палати
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08.07.2022 12:02 Ответить
Рашисти будуть все знищувати, що не можуть вивезти.
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08.07.2022 12:09 Ответить
Треба відповідати , а не другу щеку підставляти
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08.07.2022 12:10 Ответить
Надо кацапам защеку давать и пусть подставляют другую❗
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08.07.2022 12:14 Ответить
Як несподівано. І досі арахамія не має часу на стратегічне планування?! Так є шмигалі-малофєєви.
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08.07.2022 12:09 Ответить
Арахамія в Лондоні вже довго - тому його не чути
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08.07.2022 12:12 Ответить
- Куме! А чого це Арахамія так довго в Лондоні сидить?
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
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08.07.2022 12:33 Ответить
Вообще, несмотря на все потери, Украина очень удобный враг. Ты Украину фосфором, детсады в щепки, торговые центры в хлам, а тебе в ответ конвенциальные методы ведения войны. В Украине свободно можно встречать врага в полуосажденном городе, рассказывая ВСУ, как ты ждешь кацапню, можно корректировать арту, в худшем случае получишь срок, можно вести подрывную деятельность в инете.
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
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08.07.2022 12:16 Ответить
+++++++!!!++++++!!!!!
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08.07.2022 12:32 Ответить
шальная куля? але ж фантазія. Цілий Світ вже знає, що стандартно ватніки закінчують життя, втопившися у вигрібній ямі.
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08.07.2022 12:42 Ответить
Всі Українці про таке мріють!! Але, нажаль, мабудь на мріях все і зупиниться.
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08.07.2022 12:45 Ответить
Для того, аби таке могло реалізуватися, наше СБУ мало би працювати для країни, а не на шоблу малорозвинених нікчемних зрадників, які до того ж ще й не українці в принципі.
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08.07.2022 13:42 Ответить
Фермери-довбони казали-що там війна, сіяти треба! Посіяли?
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08.07.2022 12:19 Ответить
Твої пропозиції! Скласти руки, ніхера не робить, а потім клянчить у держави "на прокорм"?Так не забувай - той "прокорм" буде йти з ТВОЄЇ кишені! Ти готовий годувать свою сім"ю і сім"ю того фермера?
Люди знали, що йдуть на ризик!
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08.07.2022 12:30 Ответить
Так как росийские террористы почему то до сих пор являются полноправными членами ООН, в етом замешана вся ихняя организация. Покажите ето видео в ООН и спросите зачем ООН сжигает нам урожай при етом кричит что в мире голод?
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08.07.2022 12:20 Ответить
Треба було в період молочно-воскової зрілості пшениці різать поля на квадрати по 10 гектарів і робити полоси обробленої землі по 10-15 метрів, це б зменшило урожай, але хоча б не вигорало половина поля або і все поле!
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08.07.2022 12:36 Ответить
"фантазер - ты меня называла!"
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08.07.2022 13:38 Ответить
ще весною вже ця тема обговрювалася. так робили ще за колгоспів - викосювали полоси на корм скоту. або збирали прямим комбайнуванням і потім ті полоси дискували. Аби вогонь не зміг швидко поширюватися. Але чергування на полі трактора з дисками (бажано причіпними) і бочки з водою - обовязкове.
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08.07.2022 14:40 Ответить
фашисти їбані
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08.07.2022 12:38 Ответить
..на це боляче дивитися..
пдрАм, які важче хйла чи калаша в своєму порожньому житті нічого не тримали, цього ніколи не зрозуміти, а особливо пдрм-кацапам-агресорам із зайвою хромосомою, які ходять під себе та їдять собак
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08.07.2022 12:54 Ответить
мрази
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08.07.2022 12:59 Ответить
Немає межі у сатани і його виродків
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08.07.2022 13:03 Ответить
Все мокшанские высеры никак не приближают их к победе, а лишь увеличивают долги по репарациям.
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08.07.2022 13:04 Ответить
Репарації з країни з нацбільшим ядерним арсеналом? Серйозно? Он навіть арештовані рагистські активи нам на користь не віддають - приватна власність понад усе для заходу. Думай-те
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08.07.2022 13:16 Ответить
Чому ми не підпалюємо їхні поля? Відплатити тієж монетою
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08.07.2022 13:08 Ответить
І хто б це міг передбачити
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08.07.2022 13:13 Ответить
было очевидно еще весной что собрать урожай вблизи боевых действий не удастся. Я бы вообще не рисковал считать урожаем все что выросло в пределах 50 км от мест боевых действий. И всех афроголодающих любителей мира за счет уступок от Украины надо про это сразу предупреждать, что еды на всех не хватит, могут у ***** ее попросить
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08.07.2022 13:39 Ответить
На півдні поля треба було засаджувати в цьому році не пшеницею чи ячменем,а буряком.По можливості,звичайно.Про це можна було подумати ще весною нашому міністерству аграрної політики.
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08.07.2022 13:40 Ответить
А полив того буряка ти як організовувать будеш влітку ? На півдні вологи мало навіть весною - те що зараз горить - посіяне ще восени і вкорінилося та розрослося за рахунок зимової вологи А буряк боїться приморозків - його восени не посієш! І основну масу цукрів він накопичує в другій половині літа і на початку осені
Як ви всі - "продвинуті агрономи", вже "дістали"! Один наввипередки іншого претеся з "прожектами фантастичними", що це вже не сміх викликає, а роздратування!
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08.07.2022 14:23 Ответить
Вони такі ж "військові стратеги" і "культуртрегери". А до того були "вірусологами", "політологами" і "знавцями" футболу.
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08.07.2022 18:44 Ответить
Дивна ви людина.
А який тоді сенс було ризикувати життям і сіяти, якщо все погорить?
Зато тепер вас прожекти бісять. Прожекти треба було розглядати ДО того як посіяли, але ж такі як ви дуже розумні, нікого слухати не бажають, вважаючи себе за неабияких спеціалістів у всьому. Ну то їжте паль, спеціалісти, і звинувачуйте у всьому тих, хто передбачав подібну ситуацію і пропонував варіанти.
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08.07.2022 21:14 Ответить
Подивимось взимку, якщо все зараз вивеземо, а зберемо 50% потреби і те зерно Калибрами знищать. Нічого не можу з собою зробити і розмірковую - тоді весь світ висловить таке офуїтельне занепокоєння і спланує надання нам продовольства влітку або восени 2023 року. Не думаю, що схема буде відрізнятись від постачання зброї, а навіть гірше - нам просто ніхто не повірить, що жерти нічого...
От і думайте - потрібно зараз усе вивозити за кордон чи ну їх усіх ніфік?
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08.07.2022 14:05 Ответить
те, зерно, що потрібне на їжу для українців, може зберігатися і не централізовано. Ємностей по агрофірмах і людських коморах вистачить. то ж його розбомбити реально не можливо. загроза є для великих елеваторів, що накопичують експортні партії зерна.
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08.07.2022 14:44 Ответить
Якщо рускіх не знищити вже, вони знищать всіх на планету, не можна їх залишати от так. Має бути до кінці. І не важливо хороший не хороший рускій, або ми або вони
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08.07.2022 14:35 Ответить
******
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08.07.2022 14:39 Ответить
Так я про це писав ще навесні коли була посівна. Це ж ***********, гірші тварин. Тварина вбиває тільки тоді коли захищається чи хоче їсти, а кацапсини просто вбивають, грабуют та ґвалтують тільки того шо вони кацапи.
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08.07.2022 14:48 Ответить
Поля потрібно було проорати квадратами,щоб вогонь не йшов стіною! Да втрати були б,але не тотальні! Це тяжкий гріх,спалювати хліб насущний,вони понесуть кару-обов'язково!
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08.07.2022 14:53 Ответить
штучний голод хочуть створити, як "Голодомор"?

як же рускі ******* українців! просто обожнюють!

вони ******* українців тільки на словах.

канєшно, канєшно з рускімі треба жити в одній державі! під рускіми!

щоб рускі могли творити в Україні що захочуть! хочуть голодомор - хай роблять! хочуть геноцид - хай роблять! хочуть заборону української мови - хай роблять!
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08.07.2022 15:01 Ответить
Коли в Італію та Туреччину попруть сотні тисячь голодних африканських біженців нехай подивляться на ці фото ще раз.
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08.07.2022 15:19 Ответить
Може, голодні чорношкірі африканці почнуть вже нарешті собі їжу самостійно виготовляти, а не канючить жрачку у білих? Теж мені світові проблеми, ах як жеж ми пргодуємо чорних лінивців? Хай працюють, скотиняки!
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08.07.2022 21:17 Ответить
Типу це щось нове. Про лісові пожежі із загибеллю солдат які були не так давно всі вже я бачу забули. Це стандартний метод рф.

Дивно та дуже сумно що не горять всі поля в рф. Цього року в рф ніякого врожаю бути не повинно було би. А те що зібрали б мало би бути отравленим.
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08.07.2022 15:52 Ответить
А что кто-то сомневался , что так и будет?
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09.07.2022 01:01 Ответить
 
 