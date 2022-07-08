Росіяни навмисно підпалюють поля з пшеницею. ВІДЕО+ФОТО

Російські військові обстрілюють Дніпропетровську та Запорізьку області, на півдні повідомляють про спеціальні підпали полів з пшеницею.

Микола Лукашук, голова Дніпровської облради, повідомив про обстріл Запорізької області, внаслідок чого там зайнялися поля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вогонь перекинувся на Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, тут згоріло близько 20 га пшениці, додав Лукашук.

Фото пожежі на полі з зерновими опублікував військовий і активіст Ігор Луценко.

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"Росіяни палять наш хліб. Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них займається поле", - написав він.

Луценко каже, що полум'я інколи сягає 5 метрів заввишки, завширшки - смуга на сотні метрів.

Відео такого запального снаряду, який спускається з неба 6 липня опублікувала 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"Окрім блокування портів, викрадення та продажу зерна, окупант цинічно підпалює поля фермерів", - йдеться у повідомленні.

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"Горить не українська пшениця, горить продовольча безпека світу. Росія понесе відповідальність за всі злочини", - відреагували на пожежу у Міноборони України.