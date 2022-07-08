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Росіяни навмисно підпалюють поля з пшеницею. ВІДЕО+ФОТО

Російські військові обстрілюють Дніпропетровську та Запорізьку області, на півдні повідомляють про спеціальні підпали полів з пшеницею.

Микола Лукашук, голова Дніпровської облради, повідомив про обстріл Запорізької області, внаслідок чого там зайнялися поля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вогонь перекинувся на Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, тут згоріло близько 20 га пшениці, додав Лукашук.

Росіяни навмисно підпалюють поля з пшеницею 01

Фото пожежі на полі з зерновими опублікував військовий і активіст Ігор Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок пожежі, спричиненої обстрілами, знищено 50 га ячменю на Миколаївщині, - ДСНС

"Росіяни палять наш хліб. Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них займається поле", - написав він.

Росіяни навмисно підпалюють поля з пшеницею 02

Луценко каже, що полум'я інколи сягає 5 метрів заввишки, завширшки - смуга на сотні метрів.

Відео такого запального снаряду, який спускається з неба 6 липня опублікувала 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"Окрім блокування портів, викрадення та продажу зерна, окупант цинічно підпалює поля фермерів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок обстрілів 3-5 липня знищено 150 га врожаю на Херсонщині, - Братчук

"Горить не українська пшениця, горить продовольча безпека світу. Росія понесе відповідальність за всі злочини", - відреагували на пожежу у Міноборони України.

Автор: 

зерно (3119) пожежа (4325) пшениця (224) Луценко Ігор (179) 28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+31
Як були мерзотами 100 років тому, так ними і залишилися.
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08.07.2022 11:56
+27
Це було видно ще з посівної що так і буде
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08.07.2022 11:55
+27
Вообще, несмотря на все потери, Украина очень удобный враг. Ты Украину фосфором, детсады в щепки, торговые центры в хлам, а тебе в ответ конвенциальные методы ведения войны. В Украине свободно можно встречать врага в полуосажденном городе, рассказывая ВСУ, как ты ждешь кацапню, можно корректировать арту, в худшем случае получишь срок, можно вести подрывную деятельность в инете.
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
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08.07.2022 12:16
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Це було видно ще з посівної що так і буде
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08.07.2022 11:55 Відповісти
Я за це ще березні зеленим йолопам казав, але з них господарники, як з гімна куля
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08.07.2022 11:59 Відповісти
А що ти міг-би взамін запропонувать? Сіять зернові під бетонними куполами? Ставить навкруги кожного поля пожежні команди? У всі віки поля спілого збіжжя палилися під час війн І протистоять цьому дуже важко
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08.07.2022 12:14 Відповісти
Звичайно, значно краще просто не робити нічого. А, ну можна робить відосікі і в поцмережах грозити страшенними карами найбільшим злочинцям світу, яким на все то *****, бо мають ядерний батон.
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08.07.2022 12:39 Відповісти
Жду твоїх конструктивних пропозицій! Особливо вони будуть цінними від людини, що пшеницю бачила лише у вигляді булочок під час сніданку! Я ще школярем ходив у "пожежні патрулі" : групами на велосипедах (з прив"язаними до рами лопатами) від початку жнив об"їжджали поля Один раз "пригодилося" - поки один летів до телефону, ми втрьох той горючий "п"ятак" забили зеленим гіллям, обкопали і загасили ПРиїхали пожежники і тільки полили землю водою Ми навіть премію отримали - по мішку зерна кожному
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08.07.2022 13:34 Відповісти
Я не агроном, все вірно. Пропозицію маю, а який сенс, якщо вже пізно?
Пропозиція наступна: поділити поле на ділянки, між ділянками зробити полосу землі без нічого, шириною в пару метрів або більше.
Конкретно у мене в моїй інженерській голові система працює . Кацапи підпалюють одну ділянку поля, вона догорає до полоси землі по краям і на цьому все, далі вогонь не йде, бо горіти нічому.
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08.07.2022 15:32 Відповісти
Тобі відомо що таке "вогняний вал"? Тоді часточки горючої соломи летять на кілька метрів! Якщо ми самі знищимо більшу частину урожаю створенням мінералізованої смуги у кілька метрів - то що ж тоді на полі залишиться?
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08.07.2022 17:18 Відповісти
Мені, знову ж таки, в моїй інженерній голові здається, що отримати хоч щось це краще, ніж просто "********" все, бо поле буде горіти, поки повністю не вигорить. А запалити поле дуже просто, бо воно бляха велике, кидай куди завгодно в той район і досягнеш мети.
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08.07.2022 21:08 Відповісти
а може досить вже вивозити минулорічний урожай неграм за копійки ? на всі 100 відсотків впевнений,що ми залишимось взагалі без зерна в цьому році. Старий урожай вивезуть,а новий просто згорить нах
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08.07.2022 14:49 Відповісти
Вот это неожиданность❗Совершенно неожиданно.
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08.07.2022 12:00 Відповісти
Як були мерзотами 100 років тому, так ними і залишилися.
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Эт точно❗К стати юхло, песков, медведев и др. Сейчас ведут себя демонстративно показывая явную уверенность, типа все по плану и т.д.
Это говорит о ихней попытке взять на понт и ждут предложений договорится☝ Но понты все сильней бьются о реальность и долго на понт брать не получится
Склады пылают, оружие поставляют, от финансов отрезают👍
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08.07.2022 12:07 Відповісти
100? Це йде щонайменше з 1169 року. Ось з оцього 3.14дараса:
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08.07.2022 13:16 Відповісти
Було зрозуміло із самого початку війни, що вони будуть створювати умови для нового голодомору. Можливо треба було зробити антипожежні рви, накшалт того як роблять у соснових лісах.
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Як ти реально собі це уявляєш? Мені здається - ти пшеницю бачив лише у вигляді булочок в кондитерській
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08.07.2022 12:16 Відповісти
А потім - а пачіму нас так нілюбят, а пачіму стока русафобєї
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08.07.2022 11:57 Відповісти
Нечиста сила важко, з натугою, з істерикою покидає Землю.
То не нація і не люди. То нечиста сила. Давіть їх.
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08.07.2022 11:58 Відповісти
А де СУПЕРМЕН Буданов ? Хай теж палить пшеницю кацапам .

Тільки КРОВ ЗА КРОВ - ніякой інтелігентності . Бо кацапи 300 років пользуются украінськой толерантностью і шляхетностью і тому сидять у українців на шеі !!!
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08.07.2022 11:59 Відповісти
Так тогда Украину начнут в ООН обвинять в создании голода в мире❗
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08.07.2022 12:10 Відповісти
ось вам фашисти та нацисти російські
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08.07.2022 12:00 Відповісти
Може на часі подумати за власне населення, а не як дурні намагатися продати наш хліб до Афріки ? Бо невідомо, чи вистачить хліба самой Україні
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08.07.2022 12:02 Відповісти
Раша использует все инструменты борьбы с Украиной , а украинцы дрязьги между собой устраивают с подачи ФСБ

‼️‼️‼️«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» (2-я половина XVII века. - Прим. ред.). Тогда казацкая старшина, опережая друг друга, доносила на украинских гетманов императорскому двору. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике.
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08.07.2022 12:06 Відповісти
Головне, аби ZE-квартал не зробив так, як перед пандемією, експортувавши купу масок, коли самим не хватало...
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Доречно☝
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08.07.2022 12:12 Відповісти
Вам незрозуміло, що зерно нового врожаю ніде буде тримати, допоки зерносховища наповнені тогорічним збіжжям?

Невже це настільки складна для розуміння річ?
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08.07.2022 12:22 Відповісти
Попробуй для початку зібрати той новий урожай,коли кожен день горять пшеничні поля,а трактори підриваються на мінах!
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08.07.2022 14:54 Відповісти
Повинна бути ответка. На параші повинно все палати
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08.07.2022 12:02 Відповісти
Рашисти будуть все знищувати, що не можуть вивезти.
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Треба відповідати , а не другу щеку підставляти
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08.07.2022 12:10 Відповісти
Надо кацапам защеку давать и пусть подставляют другую❗
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08.07.2022 12:14 Відповісти
Як несподівано. І досі арахамія не має часу на стратегічне планування?! Так є шмигалі-малофєєви.
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Арахамія в Лондоні вже довго - тому його не чути
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08.07.2022 12:12 Відповісти
- Куме! А чого це Арахамія так довго в Лондоні сидить?
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
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08.07.2022 12:33 Відповісти
Вообще, несмотря на все потери, Украина очень удобный враг. Ты Украину фосфором, детсады в щепки, торговые центры в хлам, а тебе в ответ конвенциальные методы ведения войны. В Украине свободно можно встречать врага в полуосажденном городе, рассказывая ВСУ, как ты ждешь кацапню, можно корректировать арту, в худшем случае получишь срок, можно вести подрывную деятельность в инете.
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
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08.07.2022 12:16 Відповісти
+++++++!!!++++++!!!!!
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08.07.2022 12:32 Відповісти
шальная куля? але ж фантазія. Цілий Світ вже знає, що стандартно ватніки закінчують життя, втопившися у вигрібній ямі.
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08.07.2022 12:42 Відповісти
Всі Українці про таке мріють!! Але, нажаль, мабудь на мріях все і зупиниться.
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08.07.2022 12:45 Відповісти
Для того, аби таке могло реалізуватися, наше СБУ мало би працювати для країни, а не на шоблу малорозвинених нікчемних зрадників, які до того ж ще й не українці в принципі.
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08.07.2022 13:42 Відповісти
Фермери-довбони казали-що там війна, сіяти треба! Посіяли?
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08.07.2022 12:19 Відповісти
Твої пропозиції! Скласти руки, ніхера не робить, а потім клянчить у держави "на прокорм"?Так не забувай - той "прокорм" буде йти з ТВОЄЇ кишені! Ти готовий годувать свою сім"ю і сім"ю того фермера?
Люди знали, що йдуть на ризик!
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08.07.2022 12:30 Відповісти
Так как росийские террористы почему то до сих пор являются полноправными членами ООН, в етом замешана вся ихняя организация. Покажите ето видео в ООН и спросите зачем ООН сжигает нам урожай при етом кричит что в мире голод?
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08.07.2022 12:20 Відповісти
Треба було в період молочно-воскової зрілості пшениці різать поля на квадрати по 10 гектарів і робити полоси обробленої землі по 10-15 метрів, це б зменшило урожай, але хоча б не вигорало половина поля або і все поле!
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08.07.2022 12:36 Відповісти
"фантазер - ты меня называла!"
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08.07.2022 13:38 Відповісти
ще весною вже ця тема обговрювалася. так робили ще за колгоспів - викосювали полоси на корм скоту. або збирали прямим комбайнуванням і потім ті полоси дискували. Аби вогонь не зміг швидко поширюватися. Але чергування на полі трактора з дисками (бажано причіпними) і бочки з водою - обовязкове.
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08.07.2022 14:40 Відповісти
фашисти їбані
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08.07.2022 12:38 Відповісти
..на це боляче дивитися..
пдрАм, які важче хйла чи калаша в своєму порожньому житті нічого не тримали, цього ніколи не зрозуміти, а особливо пдрм-кацапам-агресорам із зайвою хромосомою, які ходять під себе та їдять собак
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08.07.2022 12:54 Відповісти
мрази
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08.07.2022 12:59 Відповісти
Немає межі у сатани і його виродків
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08.07.2022 13:03 Відповісти
Все мокшанские высеры никак не приближают их к победе, а лишь увеличивают долги по репарациям.
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08.07.2022 13:04 Відповісти
Репарації з країни з нацбільшим ядерним арсеналом? Серйозно? Он навіть арештовані рагистські активи нам на користь не віддають - приватна власність понад усе для заходу. Думай-те
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08.07.2022 13:16 Відповісти
Чому ми не підпалюємо їхні поля? Відплатити тієж монетою
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08.07.2022 13:08 Відповісти
І хто б це міг передбачити
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08.07.2022 13:13 Відповісти
было очевидно еще весной что собрать урожай вблизи боевых действий не удастся. Я бы вообще не рисковал считать урожаем все что выросло в пределах 50 км от мест боевых действий. И всех афроголодающих любителей мира за счет уступок от Украины надо про это сразу предупреждать, что еды на всех не хватит, могут у ***** ее попросить
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08.07.2022 13:39 Відповісти
На півдні поля треба було засаджувати в цьому році не пшеницею чи ячменем,а буряком.По можливості,звичайно.Про це можна було подумати ще весною нашому міністерству аграрної політики.
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08.07.2022 13:40 Відповісти
А полив того буряка ти як організовувать будеш влітку ? На півдні вологи мало навіть весною - те що зараз горить - посіяне ще восени і вкорінилося та розрослося за рахунок зимової вологи А буряк боїться приморозків - його восени не посієш! І основну масу цукрів він накопичує в другій половині літа і на початку осені
Як ви всі - "продвинуті агрономи", вже "дістали"! Один наввипередки іншого претеся з "прожектами фантастичними", що це вже не сміх викликає, а роздратування!
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08.07.2022 14:23 Відповісти
Вони такі ж "військові стратеги" і "культуртрегери". А до того були "вірусологами", "політологами" і "знавцями" футболу.
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08.07.2022 18:44 Відповісти
Дивна ви людина.
А який тоді сенс було ризикувати життям і сіяти, якщо все погорить?
Зато тепер вас прожекти бісять. Прожекти треба було розглядати ДО того як посіяли, але ж такі як ви дуже розумні, нікого слухати не бажають, вважаючи себе за неабияких спеціалістів у всьому. Ну то їжте паль, спеціалісти, і звинувачуйте у всьому тих, хто передбачав подібну ситуацію і пропонував варіанти.
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08.07.2022 21:14 Відповісти
Подивимось взимку, якщо все зараз вивеземо, а зберемо 50% потреби і те зерно Калибрами знищать. Нічого не можу з собою зробити і розмірковую - тоді весь світ висловить таке офуїтельне занепокоєння і спланує надання нам продовольства влітку або восени 2023 року. Не думаю, що схема буде відрізнятись від постачання зброї, а навіть гірше - нам просто ніхто не повірить, що жерти нічого...
От і думайте - потрібно зараз усе вивозити за кордон чи ну їх усіх ніфік?
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08.07.2022 14:05 Відповісти
те, зерно, що потрібне на їжу для українців, може зберігатися і не централізовано. Ємностей по агрофірмах і людських коморах вистачить. то ж його розбомбити реально не можливо. загроза є для великих елеваторів, що накопичують експортні партії зерна.
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08.07.2022 14:44 Відповісти
Якщо рускіх не знищити вже, вони знищать всіх на планету, не можна їх залишати от так. Має бути до кінці. І не важливо хороший не хороший рускій, або ми або вони
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08.07.2022 14:35 Відповісти
******
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08.07.2022 14:39 Відповісти
Так я про це писав ще навесні коли була посівна. Це ж ***********, гірші тварин. Тварина вбиває тільки тоді коли захищається чи хоче їсти, а кацапсини просто вбивають, грабуют та ґвалтують тільки того шо вони кацапи.
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08.07.2022 14:48 Відповісти
Поля потрібно було проорати квадратами,щоб вогонь не йшов стіною! Да втрати були б,але не тотальні! Це тяжкий гріх,спалювати хліб насущний,вони понесуть кару-обов'язково!
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08.07.2022 14:53 Відповісти
штучний голод хочуть створити, як "Голодомор"?

як же рускі ******* українців! просто обожнюють!

вони ******* українців тільки на словах.

канєшно, канєшно з рускімі треба жити в одній державі! під рускіми!

щоб рускі могли творити в Україні що захочуть! хочуть голодомор - хай роблять! хочуть геноцид - хай роблять! хочуть заборону української мови - хай роблять!
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08.07.2022 15:01 Відповісти
Коли в Італію та Туреччину попруть сотні тисячь голодних африканських біженців нехай подивляться на ці фото ще раз.
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08.07.2022 15:19 Відповісти
Може, голодні чорношкірі африканці почнуть вже нарешті собі їжу самостійно виготовляти, а не канючить жрачку у білих? Теж мені світові проблеми, ах як жеж ми пргодуємо чорних лінивців? Хай працюють, скотиняки!
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08.07.2022 21:17 Відповісти
Типу це щось нове. Про лісові пожежі із загибеллю солдат які були не так давно всі вже я бачу забули. Це стандартний метод рф.

Дивно та дуже сумно що не горять всі поля в рф. Цього року в рф ніякого врожаю бути не повинно було би. А те що зібрали б мало би бути отравленим.
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08.07.2022 15:52 Відповісти
А что кто-то сомневался , что так и будет?
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09.07.2022 01:01 Відповісти
 
 