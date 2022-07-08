Росіяни навмисно підпалюють поля з пшеницею. ВІДЕО+ФОТО
Російські військові обстрілюють Дніпропетровську та Запорізьку області, на півдні повідомляють про спеціальні підпали полів з пшеницею.
Микола Лукашук, голова Дніпровської облради, повідомив про обстріл Запорізької області, внаслідок чого там зайнялися поля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Вогонь перекинувся на Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, тут згоріло близько 20 га пшениці, додав Лукашук.
Фото пожежі на полі з зерновими опублікував військовий і активіст Ігор Луценко.
"Росіяни палять наш хліб. Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них займається поле", - написав він.
Луценко каже, що полум'я інколи сягає 5 метрів заввишки, завширшки - смуга на сотні метрів.
Відео такого запального снаряду, який спускається з неба 6 липня опублікувала 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
"Окрім блокування портів, викрадення та продажу зерна, окупант цинічно підпалює поля фермерів", - йдеться у повідомленні.
"Горить не українська пшениця, горить продовольча безпека світу. Росія понесе відповідальність за всі злочини", - відреагували на пожежу у Міноборони України.
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Пропозиція наступна: поділити поле на ділянки, між ділянками зробити полосу землі без нічого, шириною в пару метрів або більше.
Конкретно у мене в моїй інженерській голові система працює . Кацапи підпалюють одну ділянку поля, вона догорає до полоси землі по краям і на цьому все, далі вогонь не йде, бо горіти нічому.
Это говорит о ихней попытке взять на понт и ждут предложений договорится☝ Но понты все сильней бьются о реальность и долго на понт брать не получится
Склады пылают, оружие поставляют, от финансов отрезают👍
То не нація і не люди. То нечиста сила. Давіть їх.
Тільки КРОВ ЗА КРОВ - ніякой інтелігентності . Бо кацапи 300 років пользуются украінськой толерантностью і шляхетностью і тому сидять у українців на шеі !!!
‼️‼️‼️«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» (2-я половина XVII века. - Прим. ред.). Тогда казацкая старшина, опережая друг друга, доносила на украинских гетманов императорскому двору. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике.
Невже це настільки складна для розуміння річ?
- Пальці смокче - ніяк докази про врятування Абрамовичем 400 000 українців висмоктать не може!
А теперь давайте представим, что в Украине начнут исчезать ватники, особенно в прифронтовых зонах. Вышло седое ушлепище с байками "хрюске нас не бомбят!" и исчезло. Убило шальной пулей, трагическая случайность. Грусть-печаль. Корректировщик перепутал координаты и вместо позиций ВСУ назвал свое местоположение. Владельца ботофермы убило током, когда подключал аппаратуру, СБУ смогли лишь констатировать смерть. Как думаете, череда таких случайностей помогла бы ВСУ на фронте?
Люди знали, що йдуть на ризик!
пдрАм, які важче хйла чи калаша в своєму порожньому житті нічого не тримали, цього ніколи не зрозуміти, а особливо пдрм-кацапам-агресорам із зайвою хромосомою, які ходять під себе та їдять собак
Як ви всі - "продвинуті агрономи", вже "дістали"! Один наввипередки іншого претеся з "прожектами фантастичними", що це вже не сміх викликає, а роздратування!
А який тоді сенс було ризикувати життям і сіяти, якщо все погорить?
Зато тепер вас прожекти бісять. Прожекти треба було розглядати ДО того як посіяли, але ж такі як ви дуже розумні, нікого слухати не бажають, вважаючи себе за неабияких спеціалістів у всьому. Ну то їжте паль, спеціалісти, і звинувачуйте у всьому тих, хто передбачав подібну ситуацію і пропонував варіанти.
От і думайте - потрібно зараз усе вивозити за кордон чи ну їх усіх ніфік?
як же рускі ******* українців! просто обожнюють!
вони ******* українців тільки на словах.
канєшно, канєшно з рускімі треба жити в одній державі! під рускіми!
щоб рускі могли творити в Україні що захочуть! хочуть голодомор - хай роблять! хочуть геноцид - хай роблять! хочуть заборону української мови - хай роблять!
Дивно та дуже сумно що не горять всі поля в рф. Цього року в рф ніякого врожаю бути не повинно було би. А те що зібрали б мало би бути отравленим.