УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4751 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 465 8

Унаслідок обстрілів 3-5 липня знищено 150 га врожаю на Херсонщині, - Братчук

пожежа,врожай

Окупанти знищили 150 га врожаю на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник ОВА Сергій Братчук.

​​"Орки знищили 150 га врожаю на Херсонщині. Це результат обстрілів російськими військами Заградівки, Осокорівки, Твердомедового, Нововоронцовки та Бериславського району 3-5 липня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 9 пожеж, зокрема спалахнуло поле пшениці, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) пожежа (4310) Братчук Сергій (145) Херсонська область (5698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так і казав що не давали сіяти, а потім не дадуть зібрати врожай.
показати весь коментар
06.07.2022 11:50 Відповісти
Зняли з язика. А коли зберемо (що зможемо), почнуть гатити по сховищах.
показати весь коментар
06.07.2022 11:51 Відповісти
Кацапи прийшли робить концтабори і голодомори.
показати весь коментар
06.07.2022 11:51 Відповісти
підла орда рашистька воює не тільки зброєю проти нас а і єкономічно- вже вивезли 400 тисяч тон зерна- тепер ось знищують вражай- у кого ще є питання про братьський нарід?
показати весь коментар
06.07.2022 11:52 Відповісти
У бамбасьорів. Їх генетично тягне в сторону кацапії. Там 80 відсотків нащадки завезених йоською сраліним, в свій час, кацапів у яких свиноматки були дуже плодовиті та кожен рік робили помьоти.
показати весь коментар
06.07.2022 12:13 Відповісти
На жаль це тільки початок. Кацапня буде палити поля з урожаєм хліба. І треба до цього готуватись...
показати весь коментар
06.07.2022 12:09 Відповісти
Так і бачу те звернення ЗеЛоха на початку березня до херсонських фермерів засівати поля! Ось меньше місяця залишилося до збору, а область досі окупована!!!
показати весь коментар
06.07.2022 14:06 Відповісти
Сподіваюсь, питання по коридорах вже не стоїть
показати весь коментар
06.07.2022 14:57 Відповісти
 
 