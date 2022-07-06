Унаслідок обстрілів 3-5 липня знищено 150 га врожаю на Херсонщині, - Братчук
Окупанти знищили 150 га врожаю на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник ОВА Сергій Братчук.
"Орки знищили 150 га врожаю на Херсонщині. Це результат обстрілів російськими військами Заградівки, Осокорівки, Твердомедового, Нововоронцовки та Бериславського району 3-5 липня", - йдеться в повідомленні.
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