Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу для экспорта украинского зерна
Румыния раньше срока завершила ремонт участка железной дороги, который позволит ускорить экспорт зерна из Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.
"Сегодня утром открылась ширококолейная железная дорога в порт Галац. Работы, проводимые CFR Infrastructure, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока", - отметил министр.
По его словам, с сегодняшнего дня поезда, которые идут из Украины через Молдову, смогут выгружать зерно непосредственно в порту Галац, без необходимости перегрузки на границе. Таким образом, украинские зерновые будут быстрее доставляться в порт, перегружаться на баржи или храниться в бункере емкостью 25 000 тонн.
Напомним, из-за российской блокады Черного моря Украина не может вывозить зерновые через свои порты. Поэтому часть вывозится поездами в Румынию, откуда зерно уже идет по морю в другие страны.
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По всій Євразії транспортний движняк через маленького *********:
міняється логістика експорту українського зерна, Казахстан перелаштовує експорт нафти через Каспій, але, головне !!! похєрєн глобальний проєкт Чайни - Один пояс, один шлях
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