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Новости Экономика
17 021 13
железная дорога (1379) зерно (996) Румыния (901)

В Румынии перевернулся поезд с украинским зерном, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зерновоз

В румынском уезде Яссы в среду днем сошел с рельсов железнодорожный состав, якобы перевозивший украинское зерно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский телеканал Pro TV.

Румынская железная дорога сообщила, что авария произошла около 17:20 по местному времени. Состав состоял из 32 вагонов "Укрзализныци" весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись.

По данным источников Pro TV, состав возвращался на станцию ​​Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Предварительной причиной аварии назвали плохое состояние железной дороги, но не исключают и проблем с вагонами.

Румынские железные дороги отказались подтверждать информацию, но отметили, что из-за аварии организуют альтернативные маршруты железнодорожного движения.

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Топ комментарии
+26
кацапи -- ган*они.
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29.06.2022 22:39
+17
Казламордий вали нахпуй звідси тварино.
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29.06.2022 22:50
+7
Тебе Всевишній покарав відсутністю розуму , цього достатньо )) P.S. Любитель парашного світу ! Чому не у скрєпній ? Там без тебе ніяк , чекають не дочекаються ))
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29.06.2022 23:02
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29.06.2022 22:36 Ответить
кацапи -- ган*они.
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29.06.2022 22:39 Ответить
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29.06.2022 22:45 Ответить
Казламордий вали нахпуй звідси тварино.
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29.06.2022 22:50 Ответить
Тебе Всевишній покарав відсутністю розуму , цього достатньо )) P.S. Любитель парашного світу ! Чому не у скрєпній ? Там без тебе ніяк , чекають не дочекаються ))
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29.06.2022 23:02 Ответить
А за це -- "нє караєт", як гадаєш, доробало?

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29.06.2022 23:11 Ответить
Диверсія ?
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29.06.2022 23:39 Ответить
Ну, то вантаж має бути застрахований... Це все дрібні перешкоди, але не більше
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29.06.2022 22:43 Ответить
що за хрінь? - "За даними джерел Pro TV, состав повертався на станцію Кристешть з румунського порту Констанца, де був завантажений зерном з України" -ми вивозимо в Констанцу збіжжя, а не вантажимось ним там....
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29.06.2022 23:04 Ответить
Вагони завантажені в Констаці зерном з України? Дурня якась. Україна возить в порт зерно, а не з порту. Журналюги почують якусь новину і пишуть що попало.
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29.06.2022 23:08 Ответить
Да какие ах версии?? Цыгане они и в африке цыгане, дай им стеклянный хер, дальше все знают... Нихра толком сделать не могут..
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30.06.2022 04:33 Ответить
 
 