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Новини Економіка
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залізниця (659) зерно (1235) Румунія (665)

У Румунії перекинувся потяг із українським зерном, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерновоз

У румунському уїзді Ясси в середу вдень зійшов із рейок залізничний состав, який нібито перевозив українське зерно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський телеканал Pro TV.

Румунська залізниця повідомила, що аварія сталася близько 17:20 за місцевим часом. Состав складався з 32 вагонів "Укрзалізниці" вагою 733 тонни. Унаслідок аварії 11 вагонів потяга зійшли з рейок і перевернулися.

За даними джерел Pro TV, состав повертався на станцію Кристешть з румунського порту Констанца, де був завантажений зерном з України.

Попередньою причиною аварії назвали поганий стан залізниці, але не виключають і проблеми з вагонами.

Румунські залізниці відмовилися підтверджувати інформацію, але зазначили, що через аварію організують альтернативні маршрути залізничного руху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України, - Воллес

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
кацапи -- ган*они.
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29.06.2022 22:39
+17
Казламордий вали нахпуй звідси тварино.
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29.06.2022 22:50
+7
Тебе Всевишній покарав відсутністю розуму , цього достатньо )) P.S. Любитель парашного світу ! Чому не у скрєпній ? Там без тебе ніяк , чекають не дочекаються ))
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29.06.2022 23:02
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29.06.2022 22:36 Відповісти
кацапи -- ган*они.
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29.06.2022 22:39 Відповісти
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29.06.2022 22:45 Відповісти
Казламордий вали нахпуй звідси тварино.
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29.06.2022 22:50 Відповісти
Тебе Всевишній покарав відсутністю розуму , цього достатньо )) P.S. Любитель парашного світу ! Чому не у скрєпній ? Там без тебе ніяк , чекають не дочекаються ))
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29.06.2022 23:02 Відповісти
А за це -- "нє караєт", як гадаєш, доробало?

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29.06.2022 23:11 Відповісти
Диверсія ?
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29.06.2022 23:39 Відповісти
Ну, то вантаж має бути застрахований... Це все дрібні перешкоди, але не більше
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29.06.2022 22:43 Відповісти
що за хрінь? - "За даними джерел Pro TV, состав повертався на станцію Кристешть з румунського порту Констанца, де був завантажений зерном з України" -ми вивозимо в Констанцу збіжжя, а не вантажимось ним там....
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29.06.2022 23:04 Відповісти
Вагони завантажені в Констаці зерном з України? Дурня якась. Україна возить в порт зерно, а не з порту. Журналюги почують якусь новину і пишуть що попало.
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29.06.2022 23:08 Відповісти
Да какие ах версии?? Цыгане они и в африке цыгане, дай им стеклянный хер, дальше все знают... Нихра толком сделать не могут..
показати весь коментар
30.06.2022 04:33 Відповісти
 
 