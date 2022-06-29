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Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія може направити літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря. Це буде можливо у разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленостей про вивезення українського зерна морем.

Він зазначив, що головна роль Британії в такій операції може полягати у "розвідці та спостереженні за безпекою".

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При цьому він зазначив, що ймовірність відправлення британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.

"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, тому що це означало б, що ми маємо попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.

Нагадаємо, що турецька влада заблокувала протоку Босфор для військових кораблів.

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Топ коментарі
+8
Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
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29.06.2022 22:15
+6
Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
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29.06.2022 22:35
+4
Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
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29.06.2022 22:58
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Операція із зерном дуже небезпечна для України
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29.06.2022 22:10 Відповісти
Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
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29.06.2022 22:15 Відповісти
"Посейдоны" с "Гарпунами" между прочим на патрулирование летают.
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30.06.2022 07:43 Відповісти
Главная фишка "Посейдона" - охота за подводньіми лодками , что очень актуально для Украиньі.
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30.06.2022 08:08 Відповісти
домовленості з терористом?.. знову?.. щоб вивезти українське зерно українським морем, щоб нагодувати "чверть населення" Землі?.. люди, ви шо?..(
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29.06.2022 22:15 Відповісти
Лучче з імпортом. Бомб для хюрера.
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29.06.2022 22:21 Відповісти
чего так всех беспокоит украинское зерно ?в процентном соотношении урожай пшеницы в Украине около 6% от общегомирового урожая и это только пшеница а есть еще другие зерновые есть бобовые и если часть из этих 6% экспортировать то голод может быть у нас какой то разводняк происходит как и с коронавирусом
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29.06.2022 22:27 Відповісти
Потому что Раисся какь бы тоже минус. И уже 15% рынка нету.
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29.06.2022 22:42 Відповісти
Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
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29.06.2022 22:58 Відповісти
Це правда і деякі фермери в Україні вже розорені в тих областях, що опинилися під окупацією, росіяни самі вивезли і зерно і сільгосппродукцію, трактори та сівалки і все що можливо, залишивши наших фермерів практично ні з чим.
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30.06.2022 00:51 Відповісти
речь идёт не про зерно!!Всем насрать ,что там кончится с голоду пару тройку мильонов чёрных-от них ВСЁ равно НИКАГО ТОЛКУ-только переводить ресурсы!!Здесь речь идёт об открытии морского пути в Одессу ,а остальное бла-бла-бла!!Но поКА змеиный не отобъют-то это ТОКА МЕЧТЫ!!
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29.06.2022 23:49 Відповісти
Не палитесь так явно , о. Змеиньій отбивать незачем , достаточно жечь там рашистов .
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30.06.2022 08:12 Відповісти
Не впевнений, скільки літак може везти за один рейс, ну нехай 200 тонн, а треба вивезти мільони тонн, це зерно буде золотим.
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29.06.2022 22:32 Відповісти
Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
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29.06.2022 22:35 Відповісти
Я теж попався, коли заголовок прочитав.
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29.06.2022 23:14 Відповісти
Британці - це наш друг. Не забувайте, що нашій країні потрібні гроші, як і нашим аграріям... Та й кожному з нас!
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29.06.2022 22:35 Відповісти
Надо давать не рыбу, а удочку. Не зерно, а удобрения. Пусть сами выращивают. У них можно по четыре урожая в год собирать.
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29.06.2022 23:29 Відповісти
Ой,владонько, не ведися! Скажи всім, хто хоче зерна:» Хочете їсти? Стріляємо разом!»
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29.06.2022 23:36 Відповісти
Військові літаки? Тоді зможуть.
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30.06.2022 06:27 Відповісти
 
 