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Велика Британія взялася за ДНК-аналіз українського зерна, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Сполучене Королівство тестуватиме ДНК пшениці, яку намагається продавати Росія, щоб визначити, чи не походить вона з окупованих українських територій.

Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс. Його слова цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами Юстіса, Велика Британія підтримує спроби України сформувати сухопутний міст для полегшення експорту зерна. Наразі в нашій країні застрягло близько 25 млн тонн пшениці. Для цього уряд Великої Британії шукає можливість допомогти відремонтувати мости та українську залізницю, яку частково розтрощили російські окупанти.

Він також додав, що наразі дуже небезпечно намагатися ввести кораблі в Чорне море, оскільки акваторія замінована, а Україна закрила свої порти з міркувань безпеки.

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"Інша дуже сумна річ, яку ми бачимо, це те, що Росія краде пшеницю. Ми повинні мати можливість перевірити походження пшениці. Велика Британія є світовим лідером у тому, щоб перевірити походження, точний регіон, у якому була вирощена культура, шляхом тестування ДНК. Це те, що ми зробили доступним. Ми беремо це в роботу, 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку цієї роботи", - сказав міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Давіть шакалів Бріти!
Щоб вдавилися тим зерном гандони кацапськи!
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27.06.2022 13:09
+11
Письков все усы себе выдерет в оправдание государственного воровства рабссеи.
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27.06.2022 13:16
+7
перевіряйте в першу чергу хитрожопих турків !
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27.06.2022 13:25
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Давіть шакалів Бріти!
Щоб вдавилися тим зерном гандони кацапськи!
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27.06.2022 13:09 Відповісти
Письков все усы себе выдерет в оправдание государственного воровства рабссеи.
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27.06.2022 13:16 Відповісти
Європа уже заявила про зерно України в Африці і про наслідки його придбання від рашки
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27.06.2022 13:21 Відповісти
перевіряйте в першу чергу хитрожопих турків !
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27.06.2022 13:25 Відповісти
Журналист поставил в ступор Лаврова вопросом об Украине
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27.06.2022 13:27 Відповісти
Это хороший способ, и не очень дорогой, но, к сожалению, в мире достаточно покупателей, которые готовы покупать наше "кровавое" зерно, даже зная об этом.
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27.06.2022 13:28 Відповісти
Однако этот способ позволяет сбить цену и для этих покупателей тоже, причём сразу на всё зерно - и краденное у Украины, и российское.
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27.06.2022 13:38 Відповісти
Цим ці покупці створять собі гору проблеми. Бо ми дуже злопам'ятні та прийдемо по своє.
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27.06.2022 13:54 Відповісти
В принципе, происхождение может можно проследить по химанализу зерна - в нём отражается соствав почвы, где росло...
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27.06.2022 13:28 Відповісти
Божє, храні каралєву! І Джонсонюка
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27.06.2022 13:44 Відповісти
По факту: Британия - в чём она нам только не помогает! Причём оперативно. Низкий поклон вам. (Не умаляю роли США, ЕС, Польши, Балтийцев и многих-многих наших друзей). Спасибо!
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27.06.2022 15:47 Відповісти
британці допоможуть з доказами,

якщо наші прокурори не можуть знайти як притягнути москальню до відповідальності
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27.06.2022 15:51 Відповісти
Джонсон красава!!! ще б у декого з наших провладних коридорів аналізи взяти
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27.06.2022 16:23 Відповісти
Не всі країни погодяться на проведення експертизи. Якщо це набагато знецінить крадене зерно - тоді так. Але тоді в рашці буде своя відповідь: продасть своє збіжжя, а наше зжере.
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27.06.2022 16:41 Відповісти
Они просто украинское зерно будут сами потреблять или союзникам, типа Сирии, поставлять. Турки тоже носом крутить не будут. А вместо украинского зерна на мировые рынки выйдет русское зерно, так что британцы ничего не смогут сделать.
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27.06.2022 17:31 Відповісти
Це крута ініціатива!
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27.06.2022 18:21 Відповісти
Толково.
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28.06.2022 04:09 Відповісти
 
 