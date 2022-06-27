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Новости За рубежом
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Великобритания (4255) зерно (996) Россия (91256)

Великобритания взялась за ДНК-анализ украинского зерна, - Sky News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Соединенное Королевство будет тестировать ДНК пшеницы, которую пытается продавать Россия, чтобы определить, не происходит ли она с оккупированных украинских территорий.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис. Его слова цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Юстиса, Великобритания поддерживает попытки Украины сформировать сухопутный мост для облегчения экспорта зерна. В настоящее время в нашей стране застряло около 25 млн тонн пшеницы. Для этого правительство Великобритании ищет возможность помочь отремонтировать мосты и украинскую железную дорогу, которую частично разбили российские оккупанты.

Он также добавил, что сейчас очень опасно пытаться ввести корабли в Черное море, поскольку акватория заминирована, а Украина закрыла свои порты из соображений безопасности.

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"Другая очень грустная вещь, которую мы видим, это то, что Россия ворует пшеницу. Мы должны иметь возможность проверить происхождение пшеницы. Великобритания является мировым лидером для того, чтобы проверить происхождение, точный регион, в котором была выращена культура, путем тестирования ДНК. Это то, что мы сделали доступным. Мы берем это в работу, 1,5 миллионов фунтов стерлингов в поддержку этой работы", — сказал министр охраны окружающей среды Великобритании.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Давіть шакалів Бріти!
Щоб вдавилися тим зерном гандони кацапськи!
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27.06.2022 13:09
+11
Письков все усы себе выдерет в оправдание государственного воровства рабссеи.
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27.06.2022 13:16
+7
перевіряйте в першу чергу хитрожопих турків !
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27.06.2022 13:25
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Давіть шакалів Бріти!
Щоб вдавилися тим зерном гандони кацапськи!
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27.06.2022 13:09 Ответить
Письков все усы себе выдерет в оправдание государственного воровства рабссеи.
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27.06.2022 13:16 Ответить
Європа уже заявила про зерно України в Африці і про наслідки його придбання від рашки
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27.06.2022 13:21 Ответить
перевіряйте в першу чергу хитрожопих турків !
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27.06.2022 13:25 Ответить
Журналист поставил в ступор Лаврова вопросом об Украине
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27.06.2022 13:27 Ответить
Это хороший способ, и не очень дорогой, но, к сожалению, в мире достаточно покупателей, которые готовы покупать наше "кровавое" зерно, даже зная об этом.
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27.06.2022 13:28 Ответить
Однако этот способ позволяет сбить цену и для этих покупателей тоже, причём сразу на всё зерно - и краденное у Украины, и российское.
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27.06.2022 13:38 Ответить
Цим ці покупці створять собі гору проблеми. Бо ми дуже злопам'ятні та прийдемо по своє.
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27.06.2022 13:54 Ответить
В принципе, происхождение может можно проследить по химанализу зерна - в нём отражается соствав почвы, где росло...
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27.06.2022 13:28 Ответить
Божє, храні каралєву! І Джонсонюка
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27.06.2022 13:44 Ответить
По факту: Британия - в чём она нам только не помогает! Причём оперативно. Низкий поклон вам. (Не умаляю роли США, ЕС, Польши, Балтийцев и многих-многих наших друзей). Спасибо!
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27.06.2022 15:47 Ответить
британці допоможуть з доказами,

якщо наші прокурори не можуть знайти як притягнути москальню до відповідальності
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27.06.2022 15:51 Ответить
Джонсон красава!!! ще б у декого з наших провладних коридорів аналізи взяти
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27.06.2022 16:23 Ответить
Не всі країни погодяться на проведення експертизи. Якщо це набагато знецінить крадене зерно - тоді так. Але тоді в рашці буде своя відповідь: продасть своє збіжжя, а наше зжере.
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27.06.2022 16:41 Ответить
Они просто украинское зерно будут сами потреблять или союзникам, типа Сирии, поставлять. Турки тоже носом крутить не будут. А вместо украинского зерна на мировые рынки выйдет русское зерно, так что британцы ничего не смогут сделать.
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27.06.2022 17:31 Ответить
Це крута ініціатива!
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27.06.2022 18:21 Ответить
Толково.
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28.06.2022 04:09 Ответить
 
 