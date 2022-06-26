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Росія вже вивезла 400 тисяч тонн українського зерна, - Мінагрополітики
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
за 4 місяці широкомасштабного вторгнення РФ, окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву першого заступника Мінагро Тараса Висоцького у ефірі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Висоцький зазначає, що, на момент фактичної окупації на даних територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.
"Якщо додати всі кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив Висоцький.
Топ коментарі
+5 Frol Fedoroff
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+4 vterra w
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+4 мурчик f9673f04
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Будь ласка, зачекайте...
А тим часом одним з активних перевізників є суховантаж Святой Ніколай, який ми бачили в Зейтінбурну в Стамбулі, яке збиралося як і Федор в Бандирму, втекло перед носом в Ізмір. І воно... є у власності Альфа капітал. А Альфа це ж хороші росіяни Фрідман і Авен, які хочуть стати громадянами України. Джерело: https://censor.net/ua/b3350229
окупанти, після часткової підготовки зерна на елеваторах до транспортування, одразу вивезуть зерно за межі окупованих територій...
бездіяльність влади напередодні вторгнення дається взнаки на втраті ресурсів і людських і матеріальних
пригадується, як порошенко, щоб вибрали казав пайовикам, що є можливість збільшити оплату вдвічі...
но всім їм були хіхоньки-хахоньки, а ще велика втома від війни бариг...
і стались зміни
Попереджали ж, шо орки нападатимуть!
****-Русь
Злая громадина, жаба кровавая,
Скольким смолола ты косточки, хавая?
Ты и не левая, ты и не правая,
Просто имперская гнусь.
Стоны и плач искалеченных слушая,
Жизнь выжигала ты силой оружия,
Уж и не знаю, что может быть хуже, я -****, московская Русь.
Кто там от Грозного и до Тишайшего?
Что там от прошлого до настоящего?
"Наши" опять отщипнули не нашего,
Золотом блещет Орда,
То ли кресты, то ли звёзды кремлёвские,
То ли гробы, то ли дачи рублёвские,
Пиво под горы течёт Жигулёвские,Выхода нет никуда.
Волга да Волхов - краснеет от крови рот,
Взяли Казань точно так же как Новгород,
Резали бороды - полон был ров бород,
Строили град на костях.
Все - одноклассники да одногруппники,
Вероотступники, просто преступники,
Спите спокойно, ковбойцы с индейцами,
Пляшет полковник ****** с росгвардейцами,
Ямы с ногайцами да адыгейцами
Дышат под полной луной.
Хвалит войну православное жречество,
И Пулею в лоб тебе плюнет Отечество .