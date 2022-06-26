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Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

за 4 месяца широкомасштабного вторжения РФ, оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление первого заместителя Минагро Тараса Высоцкого в эфире проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Высоцкий отмечает, что на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.

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"Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", - отметил Высоцкий.
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Топ комментарии
+5
Вкрали, бо у владі зрадники. Інакше, чому не віддали наказ на знищення зернових. Клістрони, Вагнерівці, Херсонщина, Маріуполь, звернута власна ракетна програма - це все один зрадницький ланцюг
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26.06.2022 18:13
+4
на шляху якісь мости підірвати
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26.06.2022 17:49
+4
страна воровка.......******* своей газовой иглой.взяли и закрыли бы все границы с кацапами и странами союзниками кацапни
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26.06.2022 17:50
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на шляху якісь мости підірвати
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26.06.2022 17:49 Ответить
Неможна бо
А тим часом одним з активних перевізників є суховантаж Святой Ніколай, який ми бачили в Зейтінбурну в Стамбулі, яке збиралося як і Федор в Бандирму, втекло перед носом в Ізмір. І воно... є у власності Альфа капітал. А Альфа це ж хороші росіяни Фрідман і Авен, які хочуть стати громадянами України. Джерело: https://censor.net/ua/b3350229
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26.06.2022 17:52 Ответить
елеватори на окупованій території за будь-яких умов не можна брати до уваги для зберігання нового врожаю...
окупанти, після часткової підготовки зерна на елеваторах до транспортування, одразу вивезуть зерно за межі окупованих територій...
бездіяльність влади напередодні вторгнення дається взнаки на втраті ресурсів і людських і матеріальних
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26.06.2022 18:00 Ответить
страна воровка.......******* своей газовой иглой.взяли и закрыли бы все границы с кацапами и странами союзниками кацапни
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26.06.2022 17:50 Ответить
Чудові рахівники…..пля…
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26.06.2022 17:50 Ответить
при ціні за тону в 7930 грн це 3.172.000.000 грн
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26.06.2022 17:56 Ответить
а ще ж грошові паї виплатити треба...чи ці не виплачуватимуть...
пригадується, як порошенко, щоб вибрали казав пайовикам, що є можливість збільшити оплату вдвічі...
но всім їм були хіхоньки-хахоньки, а ще велика втома від війни бариг...
і стались зміни
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26.06.2022 18:06 Ответить
ну це наші внутрішні ціни, продаєм то дороже
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26.06.2022 18:48 Ответить
$300 * 400000 = $120.000.000
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26.06.2022 18:52 Ответить
це 40 танків Оплот
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26.06.2022 18:55 Ответить
А вот где креативное молодое правительство Украины, которое предложит один простой шаг: покупать у рашистов наше зерно, а деньги за покупку переводить на счета Украины? Страна в смартфоне мешает, или сами по себе зедебилы?
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26.06.2022 18:07 Ответить
Вкрали, бо у владі зрадники. Інакше, чому не віддали наказ на знищення зернових. Клістрони, Вагнерівці, Херсонщина, Маріуполь, звернута власна ракетна програма - це все один зрадницький ланцюг
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26.06.2022 18:13 Ответить
Кацапи - злодії і голодранці , щоб вам наше зерно через дзеньки вилізло 😠
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26.06.2022 18:32 Ответить
не вивезла а вкрала
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26.06.2022 18:55 Ответить
А чому зерно звідти не вивезли до Стрия чи Дрогобича?!
Попереджали ж, шо орки нападатимуть!
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26.06.2022 19:07 Ответить
Нехай вдавляться, падли. Жопорукі. Тільки красти і вміють. Нація нездар, заздрощників, вбивць та крадіїв.
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26.06.2022 19:20 Ответить
Стихотворение Александра Дельфинова

****-Русь

Злая громадина, жаба кровавая,
Скольким смолола ты косточки, хавая?
Ты и не левая, ты и не правая,
Просто имперская гнусь.
Стоны и плач искалеченных слушая,
Жизнь выжигала ты силой оружия,
Уж и не знаю, что может быть хуже, я -****, московская Русь.

Кто там от Грозного и до Тишайшего?
Что там от прошлого до настоящего?
"Наши" опять отщипнули не нашего,
Золотом блещет Орда,
То ли кресты, то ли звёзды кремлёвские,
То ли гробы, то ли дачи рублёвские,
Пиво под горы течёт Жигулёвские,Выхода нет никуда.

Волга да Волхов - краснеет от крови рот,
Взяли Казань точно так же как Новгород,
Резали бороды - полон был ров бород,
Строили град на костях.
Все - одноклассники да одногруппники,
Вероотступники, просто преступники,

Спите спокойно, ковбойцы с индейцами,
Пляшет полковник ****** с росгвардейцами,
Ямы с ногайцами да адыгейцами
Дышат под полной луной.
Хвалит войну православное жречество,
И Пулею в лоб тебе плюнет Отечество .
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26.06.2022 19:34 Ответить
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26.06.2022 20:12 Ответить
А в ответ Евросоюз хочет рашистам еще дать коридор через Литву. Вот вам и европейские ценности.
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26.06.2022 20:41 Ответить
 
 