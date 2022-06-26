1 635 23
Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
за 4 месяца широкомасштабного вторжения РФ, оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление первого заместителя Минагро Тараса Высоцкого в эфире проекта Радио Свобода Крым.Реалии.
Высоцкий отмечает, что на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.
"Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", - отметил Высоцкий.
Топ комментарии
+5 Frol Fedoroff
показать весь комментарий26.06.2022 18:13
+4 vterra w
показать весь комментарий26.06.2022 17:49
+4 мурчик f9673f04
показать весь комментарий26.06.2022 17:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А тим часом одним з активних перевізників є суховантаж Святой Ніколай, який ми бачили в Зейтінбурну в Стамбулі, яке збиралося як і Федор в Бандирму, втекло перед носом в Ізмір. І воно... є у власності Альфа капітал. А Альфа це ж хороші росіяни Фрідман і Авен, які хочуть стати громадянами України. Джерело: https://censor.net/ua/b3350229
окупанти, після часткової підготовки зерна на елеваторах до транспортування, одразу вивезуть зерно за межі окупованих територій...
бездіяльність влади напередодні вторгнення дається взнаки на втраті ресурсів і людських і матеріальних
пригадується, як порошенко, щоб вибрали казав пайовикам, що є можливість збільшити оплату вдвічі...
но всім їм були хіхоньки-хахоньки, а ще велика втома від війни бариг...
і стались зміни
Попереджали ж, шо орки нападатимуть!
****-Русь
Злая громадина, жаба кровавая,
Скольким смолола ты косточки, хавая?
Ты и не левая, ты и не правая,
Просто имперская гнусь.
Стоны и плач искалеченных слушая,
Жизнь выжигала ты силой оружия,
Уж и не знаю, что может быть хуже, я -****, московская Русь.
Кто там от Грозного и до Тишайшего?
Что там от прошлого до настоящего?
"Наши" опять отщипнули не нашего,
Золотом блещет Орда,
То ли кресты, то ли звёзды кремлёвские,
То ли гробы, то ли дачи рублёвские,
Пиво под горы течёт Жигулёвские,Выхода нет никуда.
Волга да Волхов - краснеет от крови рот,
Взяли Казань точно так же как Новгород,
Резали бороды - полон был ров бород,
Строили град на костях.
Все - одноклассники да одногруппники,
Вероотступники, просто преступники,
Спите спокойно, ковбойцы с индейцами,
Пляшет полковник ****** с росгвардейцами,
Ямы с ногайцами да адыгейцами
Дышат под полной луной.
Хвалит войну православное жречество,
И Пулею в лоб тебе плюнет Отечество .