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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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зерно (996) Уоллес (180)

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна с Украины, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться суда с украинским зерном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

Читайте также: В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, потому что это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Напомним, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.

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Топ комментарии
+8
Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
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29.06.2022 22:15
+6
Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
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29.06.2022 22:35
+4
Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
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29.06.2022 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Операція із зерном дуже небезпечна для України
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29.06.2022 22:10 Ответить
Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
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29.06.2022 22:15 Ответить
"Посейдоны" с "Гарпунами" между прочим на патрулирование летают.
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30.06.2022 07:43 Ответить
Главная фишка "Посейдона" - охота за подводньіми лодками , что очень актуально для Украиньі.
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30.06.2022 08:08 Ответить
домовленості з терористом?.. знову?.. щоб вивезти українське зерно українським морем, щоб нагодувати "чверть населення" Землі?.. люди, ви шо?..(
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29.06.2022 22:15 Ответить
Лучче з імпортом. Бомб для хюрера.
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29.06.2022 22:21 Ответить
чего так всех беспокоит украинское зерно ?в процентном соотношении урожай пшеницы в Украине около 6% от общегомирового урожая и это только пшеница а есть еще другие зерновые есть бобовые и если часть из этих 6% экспортировать то голод может быть у нас какой то разводняк происходит как и с коронавирусом
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29.06.2022 22:27 Ответить
Потому что Раисся какь бы тоже минус. И уже 15% рынка нету.
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29.06.2022 22:42 Ответить
Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
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29.06.2022 22:58 Ответить
Це правда і деякі фермери в Україні вже розорені в тих областях, що опинилися під окупацією, росіяни самі вивезли і зерно і сільгосппродукцію, трактори та сівалки і все що можливо, залишивши наших фермерів практично ні з чим.
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30.06.2022 00:51 Ответить
речь идёт не про зерно!!Всем насрать ,что там кончится с голоду пару тройку мильонов чёрных-от них ВСЁ равно НИКАГО ТОЛКУ-только переводить ресурсы!!Здесь речь идёт об открытии морского пути в Одессу ,а остальное бла-бла-бла!!Но поКА змеиный не отобъют-то это ТОКА МЕЧТЫ!!
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29.06.2022 23:49 Ответить
Не палитесь так явно , о. Змеиньій отбивать незачем , достаточно жечь там рашистов .
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30.06.2022 08:12 Ответить
Не впевнений, скільки літак може везти за один рейс, ну нехай 200 тонн, а треба вивезти мільони тонн, це зерно буде золотим.
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29.06.2022 22:32 Ответить
Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
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29.06.2022 22:35 Ответить
Я теж попався, коли заголовок прочитав.
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29.06.2022 23:14 Ответить
Британці - це наш друг. Не забувайте, що нашій країні потрібні гроші, як і нашим аграріям... Та й кожному з нас!
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29.06.2022 22:35 Ответить
Надо давать не рыбу, а удочку. Не зерно, а удобрения. Пусть сами выращивают. У них можно по четыре урожая в год собирать.
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29.06.2022 23:29 Ответить
Ой,владонько, не ведися! Скажи всім, хто хоче зерна:» Хочете їсти? Стріляємо разом!»
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29.06.2022 23:36 Ответить
Військові літаки? Тоді зможуть.
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30.06.2022 06:27 Ответить
 
 