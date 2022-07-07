Румунія достроково відремонтувала залізницю для експорту українського зерна

Румунія раніше терміну завершила ремонт ділянки залізниці, який дозволить прискорити експорт зерна з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну.

"Сьогодні вранці відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводяться CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну", - зазначив міністр.

За його словами, з сьогоднішнього дня поїзди, які йдуть з України через Молдову, зможуть вивантажувати зерно безпосередньо в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні. Таким чином, українські зернові будуть швидше доставлятися в порт, перевантажуватися на баржі або зберігатися в бункері ємністю 25 000 тонн.

Нагадаємо, через російську блокаду Чорного моря Україна не може вивозити зернові через свої порти. Тож частина вивозиться поїздами до Румунії, звідки зерно вже йде морем до інших країн.

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