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Румунія достроково відремонтувала залізницю для експорту українського зерна

зерно

Румунія раніше терміну завершила ремонт ділянки залізниці, який дозволить прискорити експорт зерна з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну.

"Сьогодні вранці відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводяться CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну", - зазначив міністр.

За його словами, з сьогоднішнього дня поїзди, які йдуть з України через Молдову, зможуть вивантажувати зерно безпосередньо в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні. Таким чином, українські зернові будуть швидше доставлятися в порт, перевантажуватися на баржі або зберігатися в бункері ємністю 25 000 тонн.

Нагадаємо, через російську блокаду Чорного моря Україна не може вивозити зернові через свої порти. Тож частина вивозиться поїздами до Румунії, звідки зерно вже йде морем до інших країн.

Також читайте: Румунія оголосила тендер на ремонт залізничної лінії до Одещини

Автор: 

зерно (3114) Румунія (1156) експорт (4459)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо!

По всій Євразії транспортний движняк через маленького *********:
міняється логістика експорту українського зерна, Казахстан перелаштовує експорт нафти через Каспій, але, головне !!! похєрєн глобальний проєкт Чайни - Один пояс, один шлях

на виході, рашка стане транспортним Гіндукушем з нульовим транзитом
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07.07.2022 21:55
+5
А взагалі треба вже "загарпунити" ті ********** шкаралупи що зараз бовтаються у Чорному морі - погрожуючи своїми сраними калібрами морському сполученню України зі світом. Чорноморські краби вже трохи зголодніли - бо їх привчили до падалі(мокшанської матросні), а тепер вони й чекають з нетерпінням на неї! Тоді й наша залізниця не буде настільки перевантаженою як зараз.
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07.07.2022 23:09
+4
найбільше кацапи нагадили Чайні з її "Один пояс, один шлях"
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07.07.2022 21:56
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Тут і Зміїний під цей дунайський трафік зачистили від рашистів-розбійників.
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07.07.2022 21:50 Відповісти
прямо як у нас- все достроково здають- без найбіднішої країни Європи яка щей воює не можуть прожити в світі-
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07.07.2022 21:51 Відповісти
Дякуємо!

По всій Євразії транспортний движняк через маленького *********:
міняється логістика експорту українського зерна, Казахстан перелаштовує експорт нафти через Каспій, але, головне !!! похєрєн глобальний проєкт Чайни - Один пояс, один шлях

на виході, рашка стане транспортним Гіндукушем з нульовим транзитом
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07.07.2022 21:55 Відповісти
найбільше кацапи нагадили Чайні з її "Один пояс, один шлях"
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07.07.2022 21:56 Відповісти
«Один пояс, один шлях» або «Пояс і шлях» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Китайською : 一带一路; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Англійською : Belt and Road Initiative (BRI, або B&Rhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-1 [1] )) - ініціатива https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0 КНР , глобальна стратегія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-3 [3] Її вважають центральною у зовнішній політиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A Генерального секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E Комуністичної партії Китаю та лідера КНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD Сі Цзіньпіна ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-:1-4 [4] котрий спочатку анонсував стратегію як "Економічний пояс Шовкового шляху" під час офіційного візиту до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану у вересні 2013 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-7 [7]
Ініціатива була включена до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Конституції КНР !!!!! у 2017 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85#cite_note-:1-4 [4] Уряд Китаю називає цю ініціативу "спробою покращити регіональні зв'язки та прийняти світліше майбутнє". Проект має цільову дату завершення у 2049 році, яка збігатиметься із сторічною річницею проголошення Китайської Народної Республіки. Деякі спостерігачі та скептики, переважно з країн, що не є учасниками, включаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати , тлумачать це як план...

створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC синоцентричної міжнародної торгівельної мережі. !!!!!
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07.07.2022 22:00 Відповісти
Нам потрібно (Україні потрібно) ВЖЕ ПРЯМО ЗАРАЗ почати перелаштування залізничних колій на західному напрямку на європейську "вузьку" колію. Щоб можна було у вузлових залізничних хабах на території України завантажувати та розвантажувати критично важливі вантажі без необхідності заміни колісних пар(що дасть економію часу і покращення логістичного трафіку залізниці). А вже на другому етапі тягнути євроколії по найбільш важливим напрямкам: Київ-Дніпро-Харків, Одеса-Миколаїв-Херсон. Така моя "домашня" думка🤔🙂
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07.07.2022 23:00 Відповісти
Китай пропонував Казахстану збудувати через його територію залізницю з колією 1435 мм щоб зменшити перевантаження на кордоні з Китаєм . Але РФія ********** і похерила проект
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08.07.2022 03:51 Відповісти
Цю перешивку на колію з 1520 на 1435 треба було починати ще з 1991року. Вантажні Піввагони виробництва України для потреб УЗ давно виготовляють в європейському габариті.А була б у нас колія 1435 мм на бетонних шпалах маскаль би тепер кусав би лікті. Перешити колію на деревяних шпалах з 1435 н 1520 ще можна а от при бетонних шпалах треба повністю міняти шпали . Розміри для закладних деталей колії 1435 мм не підходять під розміри для колії 1520 хоч трісни. І кацапам прийшлось би повністю міняти полотно
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08.07.2022 03:59 Відповісти
А взагалі треба вже "загарпунити" ті ********** шкаралупи що зараз бовтаються у Чорному морі - погрожуючи своїми сраними калібрами морському сполученню України зі світом. Чорноморські краби вже трохи зголодніли - бо їх привчили до падалі(мокшанської матросні), а тепер вони й чекають з нетерпінням на неї! Тоді й наша залізниця не буде настільки перевантаженою як зараз.
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07.07.2022 23:09 Відповісти
Оце круто! Оце діло! Молодці румуни! Подяка!
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08.07.2022 00:06 Відповісти
 
 