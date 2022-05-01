Румунія оголосила тендер на ремонт залізничної лінії до Одещини

Мінтранс Румунії оголосив тендер на ремонт ширококолійної залізничної лінії 1 520 мм Джурджулешти – Галац заради збільшення обсягів транспортування сировини і товарів з України та в Україну через Молдову і другий за потужністю румунський порт Галац.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє спеціалізоване видання traffic.od.ua із посиланням на міністра транспорту Румунії Соріна Гриндяну.

"Румунська влада у термін до 19 травня проводить тендер на ремонт ширококолійної залізничної лінії Джурджулешти - Галац. Ремонт цього відрізка має зайняти 60 днів з моменту підписання контракту. Вартість робіт влада Румунії оцінює в 1,28 млн леїв. Гроші виділять із інфраструктурного бюджету Залізниці Румунії", - зазначив Гриндяну.

За його словами, ця залізнична лінія дозволить "перевозити товари в Україну та з України через Молдову і порт Галац. Цей дунайський порт стане нарівні з портом Констанца, одним із ключових пунктів транспортування сировини та товарів у регіоні".

Очікується, що потік вантажів з України в Румунію та зворотному напрямку через станцію Джурджулешти від українського порту Рені на півдні Одеської області.

Ширококолійна залізнична колія 1520 мм, яка заходить на територію Румунії, починається від станції Рені в Одеській області, проходить ділянку території Молдови на станції Джурджулешти, де до неї під'єднується нова залізнична лінія, збудована 2008 році від станції Кагул. Далі залізниця перетинає Прут по мосту і йде до Галацу, через дві станції широкої колії: одна для перевантаження з вагонів широкої колії у вагони стандартної європейської колії, друга - сортувальна біля металургійного комбінату.

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Наразі від Джурджулешт до Галацу залізнична лінія має "суміщену" колію - тут одночасно прокладені рейки як для європейської колії 1435 мм, так і для широкої 1520 мм, яка використовується в Україні, Молдові та інших пострадянських країнах, а також у Фінляндії та Монголії. До 2017 року ця гілка використовувалася для вантажних перевезень у Румунію з України та Молдови.