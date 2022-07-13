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Нацбанк представил новую памятную монету, посвященную Военно-Морским Силам ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины представил памятную монету номиналом в 10 грн, посвященную Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины. Она вводится в обращение с 14 июля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк представил новую памятную монету, посвященную Военно-Морским Силам ВСУ 01

"Посвящена отдельному виду Вооруженных Сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооруженной агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины", – говорится в описании монеты.

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На аверсе монеты в центре расположена эмблема Военно-Морских Сил ВСУ, внизу слева от нее – малый Государственный Герб Украины, внизу справа – номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе – разные типы кораблей как символ ВМС ВСУ, в состав которых кроме надводных сил также входят морская авиация, морская пехота, береговая артиллерия и другие компоненты.

ВМС (1467) монеты (145) НБУ (4835) ВСУ (6587)


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Еще бы и флот был....а то так, одно название...полезность = 0
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13.07.2022 14:31 Ответить
зачем анонсировать если приобрести нет возможности ?
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13.07.2022 14:32 Ответить
ну то такое. а 15 ******** уже потопили.
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13.07.2022 14:42 Ответить
Тираж 1 млн. Может попадётся.
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13.07.2022 15:23 Ответить
 
 