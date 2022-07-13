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Нацбанк представив нову пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗСУ. ФОТО

Національний банк України представив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-Морським Силам Збройних Сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк представив нову пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗСУ 01

"Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в описі монети.

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На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-Морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

ВМС (1384) монети (274) НБУ (10370) ЗСУ (7544)


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Еще бы и флот был....а то так, одно название...полезность = 0
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13.07.2022 14:31 Відповісти
зачем анонсировать если приобрести нет возможности ?
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13.07.2022 14:32 Відповісти
ну то такое. а 15 ******** уже потопили.
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13.07.2022 14:42 Відповісти
Тираж 1 млн. Может попадётся.
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13.07.2022 15:23 Відповісти
 
 