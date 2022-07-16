Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА. ФОТО
16 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Константиновка снова под ударами российских террористических войск. Сегодня утром ракетами россияне разрушили дома в частном секторе, нанесли удары по промышленным объектам. Оккупанты превращают наши города и поселки в руины, уничтожают людей и промышленность. Все свои потери подсчитаем после победы. Все восстановим. Главное сейчас – остановить и выкинуть российского оккупанта с нашей земли", – говорится в сообщении.
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Claudia Smith
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Aleksey NotBad
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MAKAROV #508144
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Дмитрий Авдеев #524502
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