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Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА. ФОТО

16 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Константиновка снова под ударами российских террористических войск. Сегодня утром ракетами россияне разрушили дома в частном секторе, нанесли удары по промышленным объектам. Оккупанты превращают наши города и поселки в руины, уничтожают людей и промышленность. Все свои потери подсчитаем после победы. Все восстановим. Главное сейчас – остановить и выкинуть российского оккупанта с нашей земли", – говорится в сообщении.

Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА 01
Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА 02
Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА 03

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638) Константиновка (1743)


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Я якось не розумію, всі новини про те, як НАС обстріляли. а МИ що обстріляли із своїх РСЗВ?
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16.07.2022 08:22 Ответить
Надеюсь, без пострадавших, но судя по разрушением, если там кто то был, то выжить шансов мало
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16.07.2022 08:23 Ответить
Родной брат Кириленка который работает в мгб днр доволен этим? Помню как он говорил мол укропов не жалко. Только зеля мог такое назначение сделать.
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16.07.2022 08:53 Ответить
Новости одна терпильней другой.
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16.07.2022 09:40 Ответить
 
 