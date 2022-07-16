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Росіяни зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Донецька ОВА. ФОТО

16 липня російські окупаційні війська вкотре завдали ракетного удару по Костянтинівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Костянтинівка знову під ударами російських терористичних військ. Сьогодні зранку ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об'єктам.  Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

Росіяни зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Донецька ОВА 01
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Донецька ОВА 02
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Донецька ОВА 03

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907) Костянтинівка (274)


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Я якось не розумію, всі новини про те, як НАС обстріляли. а МИ що обстріляли із своїх РСЗВ?
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16.07.2022 08:22 Відповісти
Надеюсь, без пострадавших, но судя по разрушением, если там кто то был, то выжить шансов мало
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16.07.2022 08:23 Відповісти
Родной брат Кириленка который работает в мгб днр доволен этим? Помню как он говорил мол укропов не жалко. Только зеля мог такое назначение сделать.
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16.07.2022 08:53 Відповісти
Новости одна терпильней другой.
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16.07.2022 09:40 Відповісти
 
 