Росіяни зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Донецька ОВА. ФОТО

16 липня російські окупаційні війська вкотре завдали ракетного удару по Костянтинівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Костянтинівка знову під ударами російських терористичних військ. Сьогодні зранку ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об'єктам. Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі", - йдеться у повідомленні.





