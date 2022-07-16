За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупационные войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.
"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закотном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.