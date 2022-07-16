За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закотном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.