За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.