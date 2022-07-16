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За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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16.07.2022 08:44 Відповісти
 
 