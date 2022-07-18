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Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов. ФОТОрепортаж

Вчера вечером россияне снова обстреляли из минометов Атинский психоневрологический интернат в Сумской области.

Фото обстрелянного интерната разместил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что также повреждено сельхозпредприятие громады.

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 01

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 02

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 03

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 04

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 05

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 06

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 07

Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов 08

обстрел (27275) Сумская область (3158) интернат (85) Живицкий Дмитрий (242)


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