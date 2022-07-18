Последствия обстрела Атинского психоневрологического интерната в Сумской области, который россияне обстреляли из минометов. ФОТОрепортаж
Вчера вечером россияне снова обстреляли из минометов Атинский психоневрологический интернат в Сумской области.
Фото обстрелянного интерната разместил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что также повреждено сельхозпредприятие громады.
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