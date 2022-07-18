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Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині. ФОТОрепортаж

Вчора ввечері росіяни знову обстріляли з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат на Сумщині.

Фото обстріляного інтернату розмістив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що також пошкоджено сільгосппідприємство громади.

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 01

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 02

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 03

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 04

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 05

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 06

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 07

Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині 08

Автор: 

обстріл (28596) Сумська область (3707) інтернат (65) Живицький Дмитро (466)


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