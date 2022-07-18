Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині. ФОТОрепортаж
Вчора ввечері росіяни знову обстріляли з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат на Сумщині.
Фото обстріляного інтернату розмістив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що також пошкоджено сільгосппідприємство громади.
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