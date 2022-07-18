Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині. ФОТОрепортаж

Вчора ввечері росіяни знову обстріляли з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат на Сумщині.

Фото обстріляного інтернату розмістив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що також пошкоджено сільгосппідприємство громади.





























