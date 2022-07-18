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Новости Фото Война
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Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы. ФОТО

Оккупанты применяют против Украины весь арсенал имеющегося вооружения. Наша земля фактически стала полигоном для испытания современных российских ракет, а также устаревших, которые были разработаны и изготовлены еще во времена СССР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, на сегодняшний день враг уже выпустить по Украине около трех тысяч ракет разных типов. Речь идет о крылатых ракетах, авиационных - класса "воздух-поверхность", ракетах оперативно-тактических комплексов ("Точка-У", "Искандер"), а также ракетах "Оникс" берегового комплекса "Бастион".

"Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие. А в течение последних недель, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С -300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей", - говорится в сообщении.

Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы 01
Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы 02
Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы 03

Следует отметить, что данный комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.

Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение. А зенитные управляемые ракеты в комплекс ЗРК С-300 имеют в избытке, поэтому используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о николаевской и харьковской операционных зонах.

армия РФ (19318) крылатые ракеты (881) обстрел (27275) ракеты (3573) Воздушные силы (2321)


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Українська земля нашпигована смертю. Бережіть себе.
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18.07.2022 15:35 Ответить
Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки.....

Ничего в жизни не бывает вечного,,,,
Скоро вАм нЕдоиМперия П**ЗДА!!!
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18.07.2022 15:52 Ответить
Когда уже этот совковый хлам закончится?
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18.07.2022 15:58 Ответить
Мабуть не скоро. Вони його десятиліттями штампували
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18.07.2022 16:39 Ответить
чекаю
Все частіше ворог застосовує копьєметалки дєдов....
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18.07.2022 16:03 Ответить
А на складах у кацапів таке є
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18.07.2022 16:30 Ответить
якщо не списдили папередники
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19.07.2022 08:40 Ответить
Лампова індустрія в рашки ще надовго. Хоча, калібри встигли наклепати з ******** чипів.
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18.07.2022 16:45 Ответить
бо х@йло йде вабанк,
кине всю зброю до останнього,

на парашу ж ніхто не нападе
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18.07.2022 21:39 Ответить
 
 