Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы. ФОТО

Оккупанты применяют против Украины весь арсенал имеющегося вооружения. Наша земля фактически стала полигоном для испытания современных российских ракет, а также устаревших, которые были разработаны и изготовлены еще во времена СССР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, на сегодняшний день враг уже выпустить по Украине около трех тысяч ракет разных типов. Речь идет о крылатых ракетах, авиационных - класса "воздух-поверхность", ракетах оперативно-тактических комплексов ("Точка-У", "Искандер"), а также ракетах "Оникс" берегового комплекса "Бастион".

"Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие. А в течение последних недель, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С -300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей", - говорится в сообщении.







Следует отметить, что данный комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.

Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение. А зенитные управляемые ракеты в комплекс ЗРК С-300 имеют в избытке, поэтому используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о николаевской и харьковской операционных зонах.