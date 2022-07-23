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В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция. ФОТО

Вблизи Макарова тракторист взорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Киевщины.

В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция 01

Событие произошло 22 июля в селе Андреевка около 16 часов.

"К сожалению, мы до сих пор преодолеваем последствия оккупации на Киевщине. Так, в Бучанском районе 53-летний работник агрофирмы проводил сельскохозяйственные работы и наткнулся на противотанковую мину оккупантов. Рядом обнаружили еще две мины" - сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Водитель не пострадал, однако серьезные повреждения получило подвесное оборудование трактора, которое во время проведения работ находилось в земле.


В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция 02
В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция 03
В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция 04

Киевская область (4149) трактор (64) разминирование (715)


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Топ комментарии
+4
Самоходная дистанционно управляемая машина для разминирования BOZENA
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23.07.2022 16:06
+3
Работать на тракторе в нынешнее время опаснее чем в шахте.
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23.07.2022 16:19
+3
Уяви собі, саперів не вистачає. Бо орки насрали своїми мінами на роки розмінувань. Я в Гостомелі недавно був. Так там канонада цілими днями досі. Сапери за містом підривають що знайшли за день. І кінця-краю не видно.
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23.07.2022 16:33
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Наші мінували теж в такому поспіху і майже непомічали на картах, або були вбиті при мінування. Тому розміновувати потрібно ретельно всі поля
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23.07.2022 15:35 Ответить
А ці ЗЕМЛЕРАШЦІ сливки знімають у Стамбулі
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23.07.2022 15:38 Ответить
Та вчора це вже було. Адміни Цензора ! Контролюйте будь ласка новинну стрічку. Чи на вихідні вирішили розслабитись пивком?
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23.07.2022 15:51 Ответить
И почему у нас разминированием занимаются трактористы? Саперов проехаться по полям перед работой на спец технике не хватает?
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23.07.2022 15:53 Ответить
Уяви собі, саперів не вистачає. Бо орки насрали своїми мінами на роки розмінувань. Я в Гостомелі недавно був. Так там канонада цілими днями досі. Сапери за містом підривають що знайшли за день. І кінця-краю не видно.
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23.07.2022 16:33 Ответить
Думаєш - тільки в Гостомелі? На Черніговщині теж кожен день гримить Коли підривають під Шестовицею, то звук до центру міста долітає!
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23.07.2022 17:31 Ответить
Самоходная дистанционно управляемая машина для разминирования BOZENA
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23.07.2022 16:06 Ответить
Работать на тракторе в нынешнее время опаснее чем в шахте.
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23.07.2022 16:19 Ответить
вже було ... тута ...
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23.07.2022 19:09 Ответить
 
 