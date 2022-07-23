В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция. ФОТО

Вблизи Макарова тракторист взорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Киевщины.

Событие произошло 22 июля в селе Андреевка около 16 часов.

"К сожалению, мы до сих пор преодолеваем последствия оккупации на Киевщине. Так, в Бучанском районе 53-летний работник агрофирмы проводил сельскохозяйственные работы и наткнулся на противотанковую мину оккупантов. Рядом обнаружили еще две мины" - сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Водитель не пострадал, однако серьезные повреждения получило подвесное оборудование трактора, которое во время проведения работ находилось в земле.







