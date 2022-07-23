В Киевской области тракторист взорвался на мине, - Нацполиция. ФОТО
Вблизи Макарова тракторист взорвался на мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Киевщины.
Событие произошло 22 июля в селе Андреевка около 16 часов.
"К сожалению, мы до сих пор преодолеваем последствия оккупации на Киевщине. Так, в Бучанском районе 53-летний работник агрофирмы проводил сельскохозяйственные работы и наткнулся на противотанковую мину оккупантов. Рядом обнаружили еще две мины" - сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
Водитель не пострадал, однако серьезные повреждения получило подвесное оборудование трактора, которое во время проведения работ находилось в земле.
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