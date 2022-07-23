На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція. ФОТО

Поблизу Макарова тракторист підірвався на міні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Київщини.

Подія трапилась 22 липня в селі Андріївка близько 16 години.

"На жаль, ми і досі долаємо наслідки окупації на Київщині. Так, в Бучанському районі 53-річний працівник агрофірми проводив сільськогосподарські роботи та натрапив на протитанкову міну окупантів. Поряд виявили ще дві міни" - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Водій не постраждав, втім серйозних ушкоджень зазнало підвісне обладнання трактора, яке під час проведення робіт знаходилось у землі.







