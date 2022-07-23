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На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція. ФОТО

Поблизу Макарова тракторист підірвався на міні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Київщини.

На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція 01

Подія трапилась 22 липня в селі Андріївка близько 16 години.

"На жаль, ми і досі долаємо наслідки окупації на Київщині. Так, в Бучанському районі 53-річний працівник агрофірми проводив сільськогосподарські роботи та натрапив на протитанкову міну окупантів. Поряд виявили ще дві міни" - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Водій не постраждав, втім серйозних ушкоджень зазнало підвісне обладнання трактора, яке під час проведення робіт знаходилось у землі.


На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція 02
На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція 03
На Київщині тракторист підірвався на міні, - Нацполіція 04

Київська область (4041) трактор (69) розмінування (994)


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Топ коментарі
+4
Самоходная дистанционно управляемая машина для разминирования BOZENA
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23.07.2022 16:06
+3
Работать на тракторе в нынешнее время опаснее чем в шахте.
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23.07.2022 16:19
+3
Уяви собі, саперів не вистачає. Бо орки насрали своїми мінами на роки розмінувань. Я в Гостомелі недавно був. Так там канонада цілими днями досі. Сапери за містом підривають що знайшли за день. І кінця-краю не видно.
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23.07.2022 16:33
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Наші мінували теж в такому поспіху і майже непомічали на картах, або були вбиті при мінування. Тому розміновувати потрібно ретельно всі поля
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23.07.2022 15:35 Відповісти
А ці ЗЕМЛЕРАШЦІ сливки знімають у Стамбулі
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23.07.2022 15:38 Відповісти
Та вчора це вже було. Адміни Цензора ! Контролюйте будь ласка новинну стрічку. Чи на вихідні вирішили розслабитись пивком?
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23.07.2022 15:51 Відповісти
И почему у нас разминированием занимаются трактористы? Саперов проехаться по полям перед работой на спец технике не хватает?
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23.07.2022 15:53 Відповісти
Уяви собі, саперів не вистачає. Бо орки насрали своїми мінами на роки розмінувань. Я в Гостомелі недавно був. Так там канонада цілими днями досі. Сапери за містом підривають що знайшли за день. І кінця-краю не видно.
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Думаєш - тільки в Гостомелі? На Черніговщині теж кожен день гримить Коли підривають під Шестовицею, то звук до центру міста долітає!
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23.07.2022 17:31 Відповісти
Самоходная дистанционно управляемая машина для разминирования BOZENA
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23.07.2022 16:06 Відповісти
Работать на тракторе в нынешнее время опаснее чем в шахте.
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23.07.2022 16:19 Відповісти
вже було ... тута ...
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23.07.2022 19:09 Відповісти
 
 