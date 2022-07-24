Бойцы "Холодного Яра" сбили вражеский беспилотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО
Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский беспилотник Zala.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Схід".
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников армии оккупантов и мародеров. Холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и метким огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередного "аналоговнета", - подчеркнули в ОК "Восток".
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+15 Garry Dron #477536
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+11 Алекс Скела
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+8 Paul Foxen
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подивимось хто крисчтничає поставками в підрашку! 👿
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
На жаль, наші про це не знали.
)))