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Новости Фото Война
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Бойцы "Холодного Яра" сбили вражеский беспилотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский беспилотник Zala.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Схід".

Бойцы Холодного Яра сбили вражеский беспилотник Zala, - ОК Схід 01

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников армии оккупантов и мародеров. Холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и метким огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередного "аналоговнета", - подчеркнули в ОК "Восток".


Бойцы Холодного Яра сбили вражеский беспилотник Zala, - ОК Схід 02

Автор: 

беспилотник (3649) Холодный Яр (20) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+15
Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, Джерело:
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
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24.07.2022 15:54
+11
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти

На жаль, наші про це не знали.
)))
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24.07.2022 16:00
+8
для українських РЕБ, вони дійсно неуязімиє, а ось микола з кулеметом помітив пташечку, і луснув
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24.07.2022 16:15
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Я співчуваю ...
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24.07.2022 15:51 Ответить
Кому?
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24.07.2022 15:54 Ответить
втраченим сподіванням.
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24.07.2022 16:00 Ответить
а тепер, електроніку в студію !

подивимось хто крисчтничає поставками в підрашку! 👿
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24.07.2022 16:09 Ответить
Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, Джерело:
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
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24.07.2022 15:54 Ответить
Ани что, не знали, что он "несбиваємий"?
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24.07.2022 16:02 Ответить
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти

На жаль, наші про це не знали.
)))
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24.07.2022 16:00 Ответить
для українських РЕБ, вони дійсно неуязімиє, а ось микола з кулеметом помітив пташечку, і луснув
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24.07.2022 16:15 Ответить
Сбили не глядя!
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25.07.2022 12:13 Ответить
Попіл! Українською буде- попіл...
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24.07.2022 16:07 Ответить
очередная АНАЛ-у-ГОВНЕ-тная поделка "шаловливых ручек"
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24.07.2022 16:15 Ответить
Наши бойцы просто не знали, что он "несбиваемый".
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24.07.2022 16:19 Ответить
да патаму шта аналагав нєт
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24.07.2022 16:36 Ответить
Беспилотники zala, скоро ожидаем серию беспилотников кухня, спальня и туалет😆😁😂
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24.07.2022 17:17 Ответить
 
 