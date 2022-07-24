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Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Схід".

Бійці Холодного яру збили ворожий безпілотник Zala, - ОК Схід 01

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - підкреслили у ОК "Схід".


Бійці Холодного яру збили ворожий безпілотник Zala, - ОК Схід 02

безпілотник (4214) Холодний Яр (11) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+15
Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, Джерело:
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
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24.07.2022 15:54
+11
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти

На жаль, наші про це не знали.
)))
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24.07.2022 16:00
+8
для українських РЕБ, вони дійсно неуязімиє, а ось микола з кулеметом помітив пташечку, і луснув
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24.07.2022 16:15
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Я співчуваю ...
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24.07.2022 15:51 Відповісти
Кому?
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24.07.2022 15:54 Відповісти
втраченим сподіванням.
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24.07.2022 16:00 Відповісти
а тепер, електроніку в студію !

подивимось хто крисчтничає поставками в підрашку! 👿
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24.07.2022 16:09 Відповісти
Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, Джерело:
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Ани что, не знали, что он "несбиваємий"?
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24.07.2022 16:02 Відповісти
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти

На жаль, наші про це не знали.
)))
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24.07.2022 16:00 Відповісти
для українських РЕБ, вони дійсно неуязімиє, а ось микола з кулеметом помітив пташечку, і луснув
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24.07.2022 16:15 Відповісти
Сбили не глядя!
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25.07.2022 12:13 Відповісти
Попіл! Українською буде- попіл...
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24.07.2022 16:07 Відповісти
очередная АНАЛ-у-ГОВНЕ-тная поделка "шаловливых ручек"
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24.07.2022 16:15 Відповісти
Наши бойцы просто не знали, что он "несбиваемый".
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24.07.2022 16:19 Відповісти
да патаму шта аналагав нєт
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24.07.2022 16:36 Відповісти
Беспилотники zala, скоро ожидаем серию беспилотников кухня, спальня и туалет😆😁😂
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24.07.2022 17:17 Відповісти
 
 