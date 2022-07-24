Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Схід".

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - підкреслили у ОК "Схід".



