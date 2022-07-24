Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО
Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Схід".
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - підкреслили у ОК "Схід".
Топ коментарі
+15 Garry Dron #477536
показати весь коментар24.07.2022 15:54
+11 Алекс Скела
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+8 Paul Foxen
показати весь коментар24.07.2022 16:15
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подивимось хто крисчтничає поставками в підрашку! 👿
Росіяне забули дописати в назві свого безпілотника LUPA 😆
На жаль, наші про це не знали.
)))