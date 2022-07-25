18-летний доброволец "Азова" Захар Берестовский погиб в бою за Украину. ФОТО
В боях с российским оккупантом погибли бойцы второй роты ССО "Азов"Киев" Лукьяненко Виталий (друг Дакар, 22 года) и Захар Берестовский (друг Беркут, 18 лет).
Об этом сообщил Саша Тирон, передает Цензор.НЕТ.
"В бою за нас с вами с разницей в одни сутки погибли мои два побратима, бойцы второй роты ССО "Азов"Киев".
Лукьяненко Виталий, друг Дакар, 22 года.
Захар Берестовский, друг Беркут, 18 лет
У Дакара осталась мать.
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Лукьяненко Наталья Александровна
Захар был единственным сыном в семье.
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Кобликова Виктория, мать Берестовского
Мы обязательно отомстим!!!" - говорится в сообщении.
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