18-річний доброволець "Азова" Захар Берестовський загинув у бою за Україну. ФОТО

В боях з російським окупантом загинули бійці другої роти ССО "Азов "Київ" Лук'яненко Віталій (друг Дакар, 22 роки) та Захар Берестовський (друг Беркут, 18 років).

Про це повідомив Саша Тірон, передає Цензор.НЕТ.

"У бою за нас з вами з різницею в одну добу загинули мої два побратими, бійці другої роти ССО "Азов"Київ".

Лук‘яненко Віталій, друг Дакар, 22 роки.

Захар Берестовський, друг Беркут, 18 років

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 168 годин випробувань: перший тиждень курсу молодого бійця в ССО "Азов". ВIДЕО

У Дакара залишилась мати.

4149 6090 0921 5932

Лук'яненко Наталія Олександрівна

Захар був єдиним сином у сім‘ї.

4731 2196 4358 9850

Кобликова Вікторія, мати Берестовського

Ми обов‘язково помстимося!!!" - йдеться у повідомленні.



