18-річний доброволець "Азова" Захар Берестовський загинув у бою за Україну. ФОТО
В боях з російським окупантом загинули бійці другої роти ССО "Азов "Київ" Лук'яненко Віталій (друг Дакар, 22 роки) та Захар Берестовський (друг Беркут, 18 років).
Про це повідомив Саша Тірон, передає Цензор.НЕТ.
"У бою за нас з вами з різницею в одну добу загинули мої два побратими, бійці другої роти ССО "Азов"Київ".
Лук‘яненко Віталій, друг Дакар, 22 роки.
Захар Берестовський, друг Беркут, 18 років
У Дакара залишилась мати.
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Лук'яненко Наталія Олександрівна
Захар був єдиним сином у сім‘ї.
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Кобликова Вікторія, мати Берестовського
Ми обов‘язково помстимося!!!" - йдеться у повідомленні.
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