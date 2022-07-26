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Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП при содействии УВБ СБУ разоблачили "на горячем" оперативного сотрудника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ГКИБ СБУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Сотрудник СБУ потребовал и получил 60 тыс. долл. якобы за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также не препятствования в ведении бизнеса. Технику изъяли на прошлой неделе, и уже вскоре предпринимателю-владельцу техники сделали "предложение", о котором тот сообщил НАБУ.
Сотрудник ГКИБ СБУ задержан в порядке ст. 208 УК Украины. Решают вопрос о сообщеннии ему о подозрении.
Топ комментарии
+34 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий26.07.2022 17:36
+25 anna konovalenko
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+22 Світлана #522555
показать весь комментарий26.07.2022 17:27
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... и всего $60 штук ???
... ну, ну ...
Так красиво тема притихла
Кадрова політика зеленського по приколу!
Ну і відмінусовуємо Вашого товариша.