Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП при содействии УВБ СБУ разоблачили "на горячем" оперативного сотрудника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ГКИБ СБУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сотрудник СБУ потребовал и получил 60 тыс. долл. якобы за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также не препятствования в ведении бизнеса. Технику изъяли на прошлой неделе, и уже вскоре предпринимателю-владельцу техники сделали "предложение", о котором тот сообщил НАБУ.

Сотрудник ГКИБ СБУ задержан в порядке ст. 208 УК Украины. Решают вопрос о сообщеннии ему о подозрении.

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