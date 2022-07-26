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Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП при содействии УВБ СБУ разоблачили "на горячем" оперативного сотрудника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ГКИБ СБУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ 01

Сотрудник СБУ потребовал и получил 60 тыс. долл. якобы за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также не препятствования в ведении бизнеса. Технику изъяли на прошлой неделе, и уже вскоре предпринимателю-владельцу техники сделали "предложение", о котором тот сообщил НАБУ.

Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ 02

Сотрудник ГКИБ СБУ задержан в порядке ст. 208 УК Украины. Решают вопрос о сообщеннии ему о подозрении.

Сотрудник СБУ задержан при получении 60 тыс. долл. взятки, - НАБУ 03

Смотрите: Военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72. ВИДЕО

НАБУ (4222) взятка (6165) СБУ (19920) САП (2066)


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Топ комментарии
+34
а тем временем на ********....
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26.07.2022 17:36
+25
а яка доляха в цих грошах Баканова,Єрмака та демченка??
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26.07.2022 17:32
+22
Це вже діагноз....
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26.07.2022 17:27
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Це вже діагноз....
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26.07.2022 17:27 Ответить
ніфіга собі скільки в нас всіляких підрозділів..оголосить весь перелік, плз..бо боюсь, не прокормимо...якщо квартал за рахунок власних коштів нє того..
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26.07.2022 17:29 Ответить
задним числом хотели денег нагреть.
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26.07.2022 17:31 Ответить
"... оперативний співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ) ..."
... и всего $60 штук ???

... ну, ну ...
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26.07.2022 17:32 Ответить
Не-е... Это был аванс. Там, кажется 200 в игре были.
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27.07.2022 15:29 Ответить
а яка доляха в цих грошах Баканова,Єрмака та демченка??
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26.07.2022 17:32 Ответить
вы не понимаете - это другое
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26.07.2022 19:00 Ответить
Баканов уже в пролете,есть кому получать
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26.07.2022 20:29 Ответить
Баканова за *опу брать.
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26.07.2022 17:32 Ответить
Не по чину брал
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26.07.2022 17:34 Ответить
А куда делся тот, кого выкрали из Молдовы ?
Так красиво тема притихла
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26.07.2022 17:35 Ответить
Закрили рота щоб не говорив зайвого на їхніх колег і падєльників, як кажуть, заховали від гріха подалі
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28.07.2022 12:14 Ответить
****, тварь ******
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26.07.2022 17:36 Ответить
а тем временем на ********....
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26.07.2022 17:36 Ответить
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26.07.2022 21:30 Ответить
Гарні ж у нас "захиснички" безпеки!
Кадрова політика зеленського по приколу!
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26.07.2022 17:41 Ответить
73% .....
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26.07.2022 18:18 Ответить
Голосов в первом туре 5 714 037-30 процентов где вы 73 нашли. второй тур просто против пороха
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26.07.2022 19:18 Ответить
намалювали..треба бути зовсім непритямним, щоб за клована голосувати
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27.07.2022 12:08 Ответить
ЗА что !!! ??? - ЭТО ИХ РАБОТА !!!
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26.07.2022 21:02 Ответить
ділити мали по двадцятці. Того і сума кругла. Табличку ділення ніхто не відміняв.
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26.07.2022 17:47 Ответить
а в криворожском юридическом ПТУ...
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26.07.2022 19:01 Ответить
а стрічки якого банку?
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26.07.2022 17:53 Ответить
Баканова нема але справа його живе! Ну нічого,ось коли Зе-лупа Олександрович Боневтік призначит головою СБУ Гіркіна,тоді в службі почнуться справжні рехворми....
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26.07.2022 17:53 Ответить
.....а цей час на сході чи півдні Україна втратила ще одне чиєсь життя....СУМНО.....
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26.07.2022 18:04 Ответить
Если бы его тут же за углом обернули это было бы новостью достойной внимания. А так суровые будни воюющей страны.
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26.07.2022 18:16 Ответить
Цена патрона 0,25 цента, макарон с одной маслиной в руку, а бабки на ЗСУ!!! СДОХНИ ТВАРЬ ХОТЬ КАК ОФИЦЕР А НЕ ПАДАЛЬ!
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26.07.2022 18:44 Ответить
0,25 цента це 7,5 грн ?? А насправді скільки ?
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26.07.2022 22:05 Ответить
Такі дрібниці ! Вчитесь у Бені та Зелі !
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26.07.2022 18:26 Ответить
Тю, а вы думали они преступников ловят? Ха-ха-ха.
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26.07.2022 18:36 Ответить
Пока вы таких людей "нетрадиционной ориентации" будет только задерживать, а не убивать на месте, в этой стране не фига не изменится, нам и путина не надо, вот из за таких ублюдков...
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26.07.2022 18:42 Ответить
Кому війна - а мусорні та іншій фуїті в погонах при посадах шо хабарі беруть як дишуть - то"матьрадна"!🤬
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26.07.2022 18:49 Ответить
Це продовження історій про вилучені майнери ??
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26.07.2022 18:56 Ответить
Дуже схоже.
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26.07.2022 20:45 Ответить
цей департамент і створений для того щоб брати хабарі, тому ЄС і хоче щоб провели реформу цій канторі, а ОП вже три роки все обіцяє
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26.07.2022 18:57 Ответить
Много что меняется в этом мире, кроме СБУ.
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26.07.2022 19:19 Ответить
Якщо змусити всіх оцих сбушників,суддів,депутатів,чиновників здати все награбоване і незадекларована,долар буде по 8
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26.07.2022 20:28 Ответить
Нажаль це не так працює.
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26.07.2022 22:06 Ответить
Респект бізнесмену, який таким чином вирішив проблему! Тільки так є можливість побороти цих негідників: щоби кожна тварина, вимагаючи взятки, трусилася від того, що його можуть здати з бельбухами!
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26.07.2022 20:58 Ответить
Так! Це - найголовніше у цій новині! Здавати їх, сук, з потрохами, і все це припиниться! Бо або будуть боятися, або просто фізично їх звідти приберуть.
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27.07.2022 15:34 Ответить
Как говорит мой товарищ, высокопоставленный сотрудник СБУ про своё ведомство:"В СБУ одни бандиты, воры и предатели родины."
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26.07.2022 23:30 Ответить
Так не виходить - бо зрадниками є сантехніки і прибиральниці в СБУ.
Ну і відмінусовуємо Вашого товариша.
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27.07.2022 12:02 Ответить
ще е і таке - всі всіма не бувають .....- аксіома
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28.07.2022 10:28 Ответить
Розстріляти нах
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27.07.2022 08:11 Ответить
 
 